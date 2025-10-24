آتش نشانی:سقوط یک خودرو سواری در جاده کیلان-ایوانکی؛۵سرنشین مصدوم شدند

محمدعلیپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک خودروی سواری در جاده کیلان-ایوانکی تهران با سقوط به دره، پنج سرنشین را مصدوم کرد.

وی افزود: این حادثه روز جمعه حدود ساعت ۱۳:۱۵ در محدوده «قلعه حاج عسگر» کیلان رخ داد.

بر اساس این گزارش، سه دستگاه آمبولانس و خودروی فرماندهی به محل اعزام شدند.

گفتنی است، این خودرو پس از انحراف از مسیر، حدود ۳۰ متر به دره سقوط کرد.

پنج سرنشین خودرو شامل دو مرد، دو زن و یک دختر خردسال در این حادثه مصدوم شدند.

امدادگران در منطقه‌ای صعب‌العبور و نزدیک به رودخانه، پس از ارائه کمک‌های اولیه، مصدومان را به مراکز درمانی انتقال دادند.

علت دقیق این حادثه توسط پلیس راه در دست بررسی است.