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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۴۴

آتش نشانی:سقوط یک خودرو سواری در جاده کیلان-ایوانکی؛۵سرنشین مصدوم شدند

آتش نشانی:سقوط یک خودرو سواری در جاده کیلان-ایوانکی؛۵سرنشین مصدوم شدند

دماوند-مسئول آتش نشانی شهرداری دماوند از سقوط یک خودرو سواری در جاده کیلان-ایوانکی خبر داد و گفت: طی این حادثه پنج نفر مصدوم شدند.

محمدعلیپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک خودروی سواری در جاده کیلان-ایوانکی تهران با سقوط به دره، پنج سرنشین را مصدوم کرد.

وی افزود: این حادثه روز جمعه حدود ساعت ۱۳:۱۵ در محدوده «قلعه حاج عسگر» کیلان رخ داد.

بر اساس این گزارش، سه دستگاه آمبولانس و خودروی فرماندهی به محل اعزام شدند.

گفتنی است، این خودرو پس از انحراف از مسیر، حدود ۳۰ متر به دره سقوط کرد.

پنج سرنشین خودرو شامل دو مرد، دو زن و یک دختر خردسال در این حادثه مصدوم شدند.

امدادگران در منطقه‌ای صعب‌العبور و نزدیک به رودخانه، پس از ارائه کمک‌های اولیه، مصدومان را به مراکز درمانی انتقال دادند.

علت دقیق این حادثه توسط پلیس راه در دست بررسی است.

کد مطلب 6632939

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