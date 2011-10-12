6 فیلم از لرستان در برنامه "در جرگه عشاق" به نمایش درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد نعمتی نیا در این رابطه اظهار داشت: این فیلم ها شامل دو فیلم داستانی، سه انیمیشن و یک فیلم مستند بودند که در مدت زمان 66 دقیقه در سالن اندیشه دو حوزه هنری تهران نمایش داده شد.

وی با اشاره به اسقبال گسترده بازدیدکننندگان از پخش فیلم های تولیدی هنرمندان لرستانی اظهار داشت: روز گذشته مستند "خش خش نان خدا" به کارگردانی " فردوس خسروی"، فیلم داستانی "عبور" به کارگردانی " شمس الدین آروند" و داستانی " غمگین تر از ترانه " به کارگردانی " سید غلامرضا نعمت پور" برای تماشاچیان به نمایش درآمد.

رئیس حوزه هنری لرستان ادامه داد: همچنین پخش انیمیشن های " اتاق شیشه ای" به کارگردانی "نسیم عینی" ، " راز نو" به کارگردانی "سعید شاهوردی" و " جهاد اقتصادی" به کارگردانی "مهین دژآگاه" از تولیدات اکران شده حوزه هنری لرستان در نخستین روز از برگزاری ویژه برنامه در جرگه عشاق بوده است.

وی تصریح کرد: دو کمیک استریپ از زندگی نامه شهدای استان سردار "محمد بروجردی" و خلبان "علی کیارش" میان بازدید کنندگان توزیع و با استقبال مطلوب آنها مواجه شد.

بنابر این گزارش دومین ویژه برنامه "در جرگه عشاق" از 19 تا 21 مهرماه با حضور 120 هنرمند حوزه هنری لرستان در رشته های خطاطی، نقاشی، انیمشن، موسیقی، شعر و هنرهای تجسمی در تهران در حال برگزاری است.