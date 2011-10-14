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۲۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۵۲

هفته دهم لیگ برتر فوتبال/

ذوب آهن از سد صبای قم گذشت/ نخستین شکست خانگی صبا

ذوب آهن از سد صبای قم گذشت/ نخستین شکست خانگی صبا

هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با برتری ذوب آهن اصفهان مقابل صبای قم و صعود این تیم به رتبه ششم جدول رده بندی این رقابت‌ها پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 17 امروز جمعه با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های صبای قم و ذوب آهن اصفهان پیگیری شد.

این بازی که به میزبانی تیم صبا و در ورزشگاه یادگار امام (ره) قم برگزار شد، در پایان به یک بر صفر تیم ذوب آهن انجامید تا این تیم با 14 امتیاز به رتبه ششم جدول صعود کند. تنها گل تیم فوتبال ذوب آهن در این دیدار خارج از خانه توسط "ایگور کاسترو" در دقیقه 65 به ثمر رسید.

این نخستین شکست خانگی تیم فوتبال صبای قم بود که مانع از صعود این تیم 19 امتیازی از رتبه چهارم جدول شد.

کد مطلب 1432768

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