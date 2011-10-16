"پیامبر(ص) و قرآن کریم در اشعار کلاسیک روسی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "پیامبر(ص) و قرآن کریم در اشعار کلاسیک روسی" شامل اشعار 12 شاعر معروف روس چون پوشکین، شیشکین، وِلتمن و بونین و... اثر محقق عراقی الاصل دکتر ناظم دیراوی (مقیم سنت پتر بورگ ) است.

دکتر دیراوی در این کتاب با بررسی چهل شعر از اشعار معروف عصر طلایی و نقره ای روسیه به گردآوری مواردی پرداخته که این شاعران به صراحت یا غیرمستقیم مضامین شعر خود را از آیات قرآن کریم برداشت کرده و یا به توصیف پیامبر اسلام (ص) پرداخته اند که این موارد بیانگر تاثیر گسترده معنویت و اخلاق اسلامی بر شاعران غیر مسلمان روس است.

از ویژگیهای این اثر، دو زبانه بودن آن است . در بخش عربی اضافه بر مباحث تحقیقی، تمامی اشعار مورد استناد به زبان عربی نیز ترجمه شده است.

کتاب "پیامبر(ص) و قرآن کریم در اشعار کلاسیک روسی" به سفارش بنیاد مطالعات اسلامی اواخر مهر ماه 1390 در شهر سنت پترزبورگ منتشر شد.