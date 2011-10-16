طرح کنترل اجاره بها موفقیت آمیز بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، سید مرتضی بختیاری با بیان اینکه طرح کنترل اجاره بها به دنبال افزایش بی منطق اجاره بها در استانهای تهران و البرز اجرا شد گفت: این طرح بسیار موفقیت آمیز بود و تا حدود زیادی آن را کنترل کرد.

وزیر دادگستری با اشاره به گزارش سازمان تعزیرات حکومتی در این باره خاطر نشان کرد: در مناطقی که شکایتهای مردمی وجود داشت و سازمان تعزیرات حکومتی از آن اطلاع پیدا می کرد کنترل خوبی را بر افزایش های بی رویه شاهد هستیم اما ممکن است در مناطقی که شکایتی صورت نگرفته و عوامل بی اطلاع بودند تخلفاتی مبنی برافزایش قیمتی فراتر از 9 درصد اتفاق افتاده باشد ولی در مجموع طرح موفقی بود.

بختیاری اظهار داشت: در اجرای این طرح مشاورین املاک و مردم همکاری خوبی را با بازرسین و عوامل اجرایی داشتند که جای تقدیر و تشکر دارد.