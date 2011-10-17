ایثار شهدا در دوران دفاع مقدس غیرقابل انکار است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران عصر یکشنبه در همایش تجلیل از جانبازان ارتشی منطقه غرب کشور در کرمانشاه با اشاره به اینکه جانبازان اسناد افتخار ملت ما و اسوه های ایثار و جوانمردی هستند، گفت: جانبازان راه و رسم رشادت را به جوانان کشور نشان می دهند و جوانان به آنان اقتدا می کنند تا مسیر را گم نکنند.

امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان افزود: شهدای ما دارای روح‌های بلندی هستند و ثمره یک روح بزرگ است که سبب می شود انسان سینه خود را برای دفاع از میهن در مقابل دشمن سپر کند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: جنگ تحمیلی توطئه ای بود که علیه ما طراحی کردند اما با همت رزمندگان، ما دشمن با تحمل خسارات فراوان به کشور خود برگشت.

پوردستان تاکید کرد: ایثار شهدا و جانبازان در دوران دفاع مقدس غیرقابل انکار است و باید گفت که جنگ برای جانبازان ما هنوز تمام نشده، چون هر روز آثار جنگ را با تمام وجود خود تحمل می کنند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: سربازان برای دفاع از میهن باید به دو بال ایمان و سلاح مجهز باشد و اگر سربازان ما ایمان ضعیفی داشته باشند در مقابله با دشمن دچار ضعف می شوند.

وی در پایان گفت: سربازان آمریکا به پیشرفته ترین سلاح‌ها مجهزند اما چون ایمان و اعتقاد کافی ندارند در نبردها به بن بست می رسند.