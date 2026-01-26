استفاده ۲۱۰ هزار خانوار سمنانی از کالابرگ الکترونیکی

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دهرویه ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی استانداری سمنان در خصوص روند اجرای طرح جامع امنیت غذایی و بهبود معیشتی در استان توضیح داد: تا ظهر روز دوشنبه ششم بهمن‌ماه بالغ بر ۲۱۰ هزار خانوار در استان سمنان از اعتبار کالابرگ خود مربوط به دوره دی‌ماه استفاده کرده‌اند که این میزان ۸۳ درصد خانوارهای استان سمنان را شامل می‌شود.

وی با بیان اینکه بر اساس آخرین محاسبات مرکز آمار حدود ۲۵۳ هزار خانوار در استان سمنان زندگی می‌کنند، افزود: مجموع اعتبار کالابرگ هزینه‌ شده توسط خانوارهای استان سمنان تا لحظه اعلام خبر از ۵۶۰ میلیارد تومان فراتر رفته است.

معاون استاندار سمنان درخصوص زمان‌بندی اجرای مرحله دوم کالابرگ جهت استفاده خانوارها از اعتبار بهمن‌ماه نیز گفت: دهک‌های اول تا سوم از ۱۵ بهمن ۱۴۰۴ می‌توانند برای خرید مرحله دوم طرح کالابرگ الکترونیکی به فروشگاه‌ها و مراکز تحت پوشش مراجعه کنند.

دهرویه ادامه داد: دهک‌های ۴ تا ۷ از ۲۰ بهمن و سایر دهک‌ها نیز از ۲۵ بهمن می‌توانند برای استفاده از اعتبار بهمن‌ماه خود به فروشگاه‌ها مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه اعتبار باقی‌مانده هر ماه به ماه بعد منتقل خواهد شد، گفت: سرپرستان خانوار می‌توانند متناسب با نیاز ماهانه خود کالاهای مدنظر را خریداری کنند و هیچ محدودیتی در مقدار خرید هر کالا و یا انتخاب نشان تجاری خاص در بین کالاهای مشمول طرح وجود ندارد.

معاون اقتصادی استاندار سمنان تصریح کرد: اقلام کالایی کالابرگ در این مرحله نیز شامل مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، حبوبات، قند و شکر، روغن، ماکارونی، برنج، شیر کم چرب، ماست کم چرب و پنیر است.

دهرویه با بیان اینکه امکان خرید در چند نوبت نیز وجود دارد و نیازی به استفاده از کل اعتبار در یک مرحله نیست‌، گفت: هموطنان عزیز در صورت مشاهده و بروز تخلفات فروشگاهی می توانند شکایت خود را در برنامه کاربردی شمیم ثبت کنند. پس از درج دقیق اطلاعات تخلف صورت‌گرفته، بازرسین موظفند ظرف ۲۴ ساعت به محل تخلف مراجعه کرده و در صورت اثبات تخلف، ضمن جمع‌آوری دستگاه کارت‌خوان مستقر در فروشگاه، نسبت به معرفی واحد صنفی متخلف به سازمان تعزیرات حکومتی اقدام نمایند.

وی افزود: هرگونه غیرفروشی خارج از ۱۱ قلم کالابرگ یا اجبار مردم با ارسال گزارش از سه نفر موجب قطع ترمینال و قطع ارتباط با فروشگاه خواهد بود، لذا فروشگاه‌ها جدا از انجام چنین تخلفاتی پرهیز کنند.