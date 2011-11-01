به گزارش خبرگزاری مهر، شایعه چکیدن خون از سنگ و چوب در میان بسیاری از اقوام همچنان رواج دارد که بسیاری آن را غیر ممکن می دانند، با این حال محققان به تازگی اعلام کرده اند با ایجاد تغییرات کوچک ژنتیکی به زودی می توان شاهد چکیدن خون، یا دست کم پروتئینی از خون از دانه های برنج بود!

محققان در گزارش خود از مطالعه ای که به تازگی انجام گرفته توضیح می دهند که می توانند مقادیر قابل توجهی از پروتئین سرم آلبومین یا HSA1 را از دانه های برنج استخراج کنند.

این پروتئین به دلیل نقش کلیدی که در ساخت دارو و واکسن و همچنین درمان بیمارانی مبتلا به سوختگی شدید، خونریزی شدید، و آسیب دیدگی کبدی دارد یکی از پرمصرف ترین انواع پروتئین خونی در سرتاسر جهان است. اولین منبع پروتئین درمانی HSA خونهای اهدا شده توسط انسانها است که از محدودیتهای بالایی برخوردار است.

از این رو محققان در سرتاسر جهان به منظور غلبه بر محدودیتهایی از قبیل کمبود منابع خونی و آلوده بودن خونهای اهدایی در تلاش بوده اند تا HSA جایگزین و کاربردی را با استفاده از مخمرها و باکتری ها به وجود آورند و یا این پروتئین را در ارگانیزمهای دست ورزی شده از قبیل گاوها یا گیاه تنباکو تولید کنند.

در کشوری مانند چین که از کمبود شدید HSA و آلوده بودن منابع خونی در عذاب است، ایده استفاده از محصولات کشاورزی فراوانی مانند برنج به منظور تامین منابع آلبومینی ایده بسیار جذابی به شمار می رود. محققان دانشگاه ووهان بر این باورند با تکنیک جدیدشان می تواند به راحتی به تامین HSA پرداخته و خطر گسترده شدن ویروسهای بیماری زای موجود در پلاسمای خون را کاهش دهند.

برای انجام این کار محققان ابتدا دانه های برنج را به گونه ای دچار تغییرات ژنتیکی کردند تا بتوانند میزان بالایی از HSA را تولید کنند. سپس راهی را برای تصفیه پروتئین از دانه های برنج یافتند و توانستند در ازای هر کیلوگرم برنج، 2.75 گرم از این پروتئین را به دست بیاورند.

آزمایش این پروتئین بر روی موشهای مبتلا به التهاب شدید کبدی نشان داد تاثیر درمانی این پروتئین برنجی مشابه با تاثیر درمانی پروتئینی طبیعی است که از خون انسان به دست می آید.