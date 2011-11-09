آشنایی کودکان با نمایشنامه خوانی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، اکرم ابوالمعالی آشنایی گروه کودک و نوجوان با نمایشنامه خوانی و ادبیات نمایشی را از مهمترین اهداف اجرای نمایشنامه خوانی "کلاغ و راسو"عنوان کرد.

وی اظهار داشت: نمایشنامه خوانی "کلاغ و راسو"، "الدوز و کلاغ"، "پیک نیک در میدان جنگ"، "لقمان حکیم" و "مقابله به مثل" در بخش جنبی جشنواره تئاتر کودک و نوجوان توسط گروه آنو به اجرا در می آید.

ابولمعالی عنوان کرد: شیوه نمایشنامه خوانی در تئاتر کودک با شیوه نمایشنامه خوانی در تئاتر بزرگسال متفاوت است، زیرا لذت و تنوع بخشی به کار از ضرورت های شیوه نمایشنامه خوانی کودکان محسوب می شود.

وی گفت: هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان نسبت به سال گذشته پربارتر است و شرایط اجرای نمایش برای کودکان بهینه شده است.

گفتنی است امسال برای نخستین بار در جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان ایران، بخش نمایشنامه خوانی برای کودکان راه اندازی شده است.

هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک همدان هم اکنون در همدان در حال برگزاری است.