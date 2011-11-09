  1. استانها
  2. همدان
۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۰۵

ابوالمعالی:

آشنایی کودکان با نمایشنامه خوانی ضروری است

آشنایی کودکان با نمایشنامه خوانی ضروری است

همدان - خبرگزاری مهر: کارگردان نمایشنامه خوانی "کلاغ و راسو" گفت: آشنایی کودکان و نوجوانان با نمایشنامه خوانی ضروری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکرم ابوالمعالی آشنایی گروه کودک و نوجوان با نمایشنامه خوانی و ادبیات نمایشی را از مهمترین اهداف اجرای نمایشنامه خوانی "کلاغ و راسو"عنوان کرد.

وی اظهار داشت: نمایشنامه خوانی "کلاغ و راسو"، "الدوز و کلاغ"، "پیک نیک در میدان جنگ"، "لقمان حکیم" و "مقابله به مثل" در بخش جنبی جشنواره تئاتر کودک و نوجوان توسط گروه آنو به اجرا در می آید.

ابولمعالی عنوان کرد: شیوه نمایشنامه خوانی در تئاتر کودک با شیوه نمایشنامه خوانی در تئاتر بزرگسال متفاوت است، زیرا لذت و تنوع بخشی به کار از ضرورت های شیوه نمایشنامه خوانی کودکان محسوب می شود.

وی گفت: هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان نسبت به سال گذشته پربارتر است و شرایط اجرای نمایش برای کودکان بهینه شده است.

گفتنی است امسال برای نخستین بار در جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان ایران، بخش نمایشنامه خوانی برای کودکان راه اندازی شده است.

هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک همدان هم اکنون در همدان در حال برگزاری است.

کد مطلب 1455709

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها