به گزارش خبرگزاری مهر، علی قاسم پور در جریان بررسی لایحه دوفوریتی شهرداری پیرامون تخصیص اعتبار جهت بازسازی مساجد آسیب‌دیده در اغتشاشات اخیر، از اختصاص ۱۰ میلیارد تومان برای بازسازی فوری این اماکن مذهبی خبر داد.

وی با تأکید بر ضرورت اقدام سریع به‌ویژه با توجه به فرارسیدن ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: این اعتبار با اولویت‌بندی و با راهبری و رهنمودهای نماینده ولی‌فقیه در استان البرز و مرکز رسیدگی به امور مساجد هزینه خواهد شد و امیدواریم پیش از آغاز ماه مبارک رمضان، نمازگزاران و شهروندان بتوانند از این مساجد استفاده کنند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به مشارکت مردمی در این موضوع افزود: خوشبختانه مردم نیز در این مسیر پای کار آمده‌اند و در حال کمک و همراهی برای بازسازی مساجد هستند.

وی عنوان کرد: این مبلغ به‌صورت مازاد بر متمم بودجه اختصاص یافته و در تفریغ بودجه سال ۱۴۰۴ نمایش داده خواهد شد.

قاسم‌پور خاطرنشان کرد: همچنین ضرورت دارد هزینه‌کرد این اعتبار با نظارت و راهبری نماینده محترم ولی‌فقیه در استان البرز و مرکز رسیدگی به امور مساجد انجام شود.