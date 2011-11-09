به گزارش خبرگزاری مهر، محمود خالقی معاون پژوهش حوزههای علمیه خوهران با اشاره به اینکه این فراخوان مقاله از سوی موسسه آموش عالی حوزوی حضرت عبدالعظیم(ع) شهرری منتشر شده است، تصریح کرد: مقالات برگزیده این فراخوان در همایش علمی فرهنگی رسالت زنان تحصیلکرده علوم دینی در جهان اسلام ارائه خواهد شد.
وی با اشاره به محورهای این فراخوان از نقش بانوان مبلغ دینی در جامعه، نقش مشاوره دینی زنان حوزوی در جامعه اسلامی، مسئولیت بانوان حوزوی در تربیت دینی افراد، نقش بانوان حوزوی در انتقال ارزشهای اخلاقی و دینی و نقش بانوان حوزوی در خانواده به عنوان محورهای این فراخوان یاد کرد.
خالقی مهلت ارسال مقالات به این همایش را 20 دیماه برشمرد و اضافه کرد: همایش رسالت زنان تحصیلکرده علوم دینی در جهان اسلام 20 بهمنماه همزمان با 16 ربیعالاول شب میلاد پیامبر اکرم(ص) در محل موسسه آموزش عالی حوزوی خواهران حضرت عبدالعظیم (علیه السلام) برگزار خواهد شد.
وی شرکتکنندگان در این فراخوان مقاله را طلاب و اساتید حوزههای علمیه خواهران ذکر کرد و ادامه داد: علاقهمندان به کسب اطلاعات بیشتر از این فراخوان میتوانند به آدرس اینترنتی www.hossns.ir مراجعه کنند.
توسط حوزه خواهران منتشر شد؛
فراخوان مقاله رسالت زنان تحصیلکرده علوم دینی در جهان اسلام
قم - خبرگزاری مهر: فراخوان مقاله رسالت زنان تحصیلکرده علوم دینی در جهان اسلام در گستره حوزههای علمیه خواهران منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمود خالقی معاون پژوهش حوزههای علمیه خوهران با اشاره به اینکه این فراخوان مقاله از سوی موسسه آموش عالی حوزوی حضرت عبدالعظیم(ع) شهرری منتشر شده است، تصریح کرد: مقالات برگزیده این فراخوان در همایش علمی فرهنگی رسالت زنان تحصیلکرده علوم دینی در جهان اسلام ارائه خواهد شد.
نظر شما