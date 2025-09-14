  1. دین و اندیشه
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۴۶

برگزاری جلسات اخلاق ویژه اساتید و طلاب خواهر سطوح عالی تهران

جلسات درس اخلاق به همت حوزه علمیه خواهران استان تهران و با همکاری مدرسه علمیه تخصصی حضرت عبدالعظیم علیه السلام برگزار می‌شود.

در این جلسات طلاب و اساتید از محضر بانو مجتهده طوبی شاکری و با بیان حدیث حقیقت و شرح منظومه ملأ هادی سبزواری بهرمند خواهند شد.

در این جلسات طلاب و اساتید از محضر بانو مجتهده طوبی شاکری و با بیان حدیث حقیقت و شرح منظومه ملأ هادی سبزواری بهرمند خواهند شد.

لازم به تاکید است که این جلسات ویژه اساتید اخلاق حوزه‌های علمیه خواهران، طلاب سطوح عالی و تخصصی و مربیان حلقه‌های تربیتی خواهد بود.

زمان و مکان برگزاری روزهای سه شنبه از ۱ مهر ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲ در شهرری، میدان مدرس، ضلع غربی حرم مطهر حضرت عبدالعظیم علیه السلام، حوزه علمیه خواهران حضرت عبدالعظیم علیه السلام است.

علاقمندان می‌توانند برای حضور و ثبت نام در کلاس اخلاق به آدرس https://digiform.ir/wf347407b مراجعه کنند.

فاطمه علی آبادی

