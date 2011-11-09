روز سخت بالانشینان/ پاس به فکر صدرنشینی و استیل در انتظار برد ابومسلم

به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور فردا پنجشنبه با برگزاری 14 بازی در گروه‌های دوگانه پیگیری می‌شود که طی آن در گروه "الف" پیکان در یکی از مهمترین دیدارهای هفته میزبان ابومسلم مشهد است. جدال این دو تیم که هر دو دارای سابقه و پیشینه قابل ذکر در لیگ برتر هستند، می تواند برای تیم‌های حاضر در این گروه تعیین کننده باشد.

پیکان پس از سه پیروزی ارزشمند در بازی‌های اخیر و صدرنشینی در گروه "الف" در اندیشه تداوم پیروزی‌ها و حفظ جایگاهش است. در سوی مقابل ابومسلم هم پس از دو تساوی متوالی قصد دارد، در تهران نتیجه بهتری را کسب کند.

در دیگر دیدارهای مهم گروه "الف" استیل آذین در سمنان میزبان فولاد یزد است که در جایگاه چهارم جدول قرار دارد، شهرداری در اراک از سایپای شمال پذیرایی می کند، مس رفسنجان قعرنشین برای پایان دادن به ناکامی‌های خود کارسختی در بوشهر برابر ایرانجوان پیش رو دارد و گسترش فولاد هم برای جبران نتایج ضعیف اخیر و فرار از جمع تیم‌های پایین جدول به فکر پیروزی برابر صنعت ساری است.

- برنامه‌ دیدارهای هفته ششم از گروه "الف" رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور و جدول رده‌بندی این گروه به شرح زیر است:

پنجشنبه - 19/8/90

گروه الف:

* اتکای گلستان - پارسه تهران، ساعت 14، ورزشگاه آزادی گرگان

* استیل آذین سمنان - فولاد یزد، ساعت 14، ورزشگاه تختی سمنان

* پیکان تهران - ابومسلم مشهد، ساعت 14:15، ورزشگاه ایران خودرو تهران

* شهرداری اراک - سایپای شمال، ساعت 14:15، ورزشگاه ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

* گسترش فولاد تبریز- صنعت ساری، ساعت 14:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* شهرداری بندرعباس - پیام مخابرات فارس، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی بندرعباس

* ایرانجوان بوشهر - مس رفسنجان، ساعت 15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

جدول رده بندی گروه الف:

1- پیکان تهران 13 امتیاز

2- استیل آذین 10 امتیاز - تفاضل گل 4+ (یک بازی کمتر)

3- شهرداری اراک 10 امتیاز - تفاضل گل 2+

4- فولاد یزد 8 امتیاز

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13- پیام مخابرات فارس 3 امتیاز - تفاضل گل 7-

14- مس رفسنجان یک امتیاز

تیم‌های نیروی زمینی و آلومینیوم هرمزگان در تهران مهمترین دیدار هفته ششم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور از گروه "ب" را برگزار می‌کنند که تیم پیروز حتی شانس صدرنشینی را هم دارد. در این روز گل‌‎گهر سیرجان صدرنشین این گروه، میهمان شیرین فراز کرمانشاه است و برای حفظ جایگاهش کار بسیار سختی را پیش رو دارد.

پاس همدان هم در خانه پذیرای ماشین سازی تبریز است و منتظر ناکامی گل‌گهر بوده تا با پیروزی خانگی برابر حریف تبریزی به صدرجدول این گروه صعود کند. کاوه تهران برای فرار از قعرجدول به مصاف تربیت یزد می‌رود که در هفته‌های اخیر دو شکست متوالی 3 بر یک را تجربه کرده است.

برنامه‌ دیدارهای هفته ششم از گروه "ب" رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور و جدول رده‌بندی این گروه به شرح زیر است:

پنجشنبه - 19/8/90

گروه ب:

* نساجی مازندران - شهرداری یاسوج، ساعت 14:15، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

* کهر زاگرس لرستان - نفت مسجد سلیمان، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی دورود

* نیروی زمینی تهران - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 14:15، ورزشگاه شهدای نزاجا تهران

* کاوه تهران - تربیت یزد، ساعت 14:15، ورزشگاه شهدای شهر قدس

* شیرین فراز کرمانشاه - گل‌‎گهر سیرجان، ساعت 14:30، ورزشگاه انقلاب کرمانشاه

* پاس همدان - ماشین سازی تبریز، ساعت 14:30، ورزشگاه قدس همدان

* استقلال صنعتی - برق شیراز، ساعت 15، ورزشگاه تختی اهواز

جدول رده بندی گروه ب:

1- گل گهر سیرجان 10 امتیاز

2- پاس همدان 9 امتیاز - تفاضل گل 3+

3- نیروی زمینی تهران 9 امتیاز - تفاضل گل 2+

4- آلومینیوم هرمزگان 9 امتیاز - تفاضل گل 2+

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13- استقلال صنعتی 3 امتیاز

14- کاوه تهران 2 امتیاز