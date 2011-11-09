  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۳۹

اخبار کوتاه سرخپوشان/

ساختار جدید باشگاه پرسپولیس اعلام شد/ مسئولیتی جدید برای پروین

ساختار جدید باشگاه پرسپولیس اعلام شد/ مسئولیتی جدید برای پروین

در جلسه شورای مدیران باشگاه پرسپولیس مصوب شد تا هرگونه اظهارنظر و مصاحبه در زمینه فنی و فوتبال از سوی علی پروین که مسئولیت مدیر راهبری تیم را دارد، انجام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای مدیران باشگاه پرسپولیس عصر امروز چهارشنبه با حضور مدیرعامل، قائم مقام، مدیران باشگاه، سرمربی و سرپرست تیم تشکیل شد. در این جلسه مقرر شد علی پروین به عنوان مدیر فنی و راهبری تیم، تمامی اظهارنظرها و مصاحبه‌های فنی و فوتبالی را انجام دهد.

همچنین مسئولیت اجرایی ساختار باشگاه و امور اجرایی برعهده قائم مقام بوده و سیاست‌های کلی در امور اقتصادی، فرهنگی و روزنامه پرسپولیس راسا از سوی مدیرعامل باشگاه پیگیری خواهد شد.

در پایان از آقای حمید استیلی و وحید هاشمیان که از سوی کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال به عنوان مربی و بازیکن اخلاق انتخاب شده‌اند، تقدیر شد.

در جلسه عصر امروز چهارشنبه مدیران باشگاه پرسپولیس همچنین ساختار جدید این باشگاه از سوی مدیرعامل اعلام شد. پس از بررسی 45 روزه و براساس مطالعه ساختار باشگاه‌های موفق دنیا و استفاده از نظرات کارشناسان متخصص در امر فوتبال، ساختار جدید باشگاه پرسپولیس، تصویب شد.

در این جلسه ساختار جدید به تصویب شورای مدیران رسید و از سوی مدیر عامل جهت اجرا، ابلاغ شد. این ساختار از روز شنبه 21 آبان اجرایی می شود.
کد مطلب 1456425

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها