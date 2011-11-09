ساختار جدید باشگاه پرسپولیس اعلام شد/ مسئولیتی جدید برای پروین

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای مدیران باشگاه پرسپولیس عصر امروز چهارشنبه با حضور مدیرعامل، قائم مقام، مدیران باشگاه، سرمربی و سرپرست تیم تشکیل شد. در این جلسه مقرر شد علی پروین به عنوان مدیر فنی و راهبری تیم، تمامی اظهارنظرها و مصاحبه‌های فنی و فوتبالی را انجام دهد.

همچنین مسئولیت اجرایی ساختار باشگاه و امور اجرایی برعهده قائم مقام بوده و سیاست‌های کلی در امور اقتصادی، فرهنگی و روزنامه پرسپولیس راسا از سوی مدیرعامل باشگاه پیگیری خواهد شد.

در پایان از آقای حمید استیلی و وحید هاشمیان که از سوی کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال به عنوان مربی و بازیکن اخلاق انتخاب شده‌اند، تقدیر شد.

در جلسه عصر امروز چهارشنبه مدیران باشگاه پرسپولیس همچنین ساختار جدید این باشگاه از سوی مدیرعامل اعلام شد. پس از بررسی 45 روزه و براساس مطالعه ساختار باشگاه‌های موفق دنیا و استفاده از نظرات کارشناسان متخصص در امر فوتبال، ساختار جدید باشگاه پرسپولیس، تصویب شد.