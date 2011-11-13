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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۳۹

سجادی‌تبار به مهر خبر داد:

برگزاری 13 مراسم جشن غدیر در بخش مرکزی قم

برگزاری 13 مراسم جشن غدیر در بخش مرکزی قم

قم - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی قنوات از برگزاری 13 جلسه جشن و سخنرانی در مورد غدیر در بخش مرکزی قم خبر داد.

حجت‌الاسلام سید حسین سجادی‌تبار در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک فرارسیدن عید سعید غدیر اظهار داشت: همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر خم، عید ولایت و امامت مراسم جشن و سخنرانی در پنج مسجد شهر قنوات، دبیرستان پسرانه حاج آقاجان و دبیرستان رضوان قنوات برگزار می‌شود.

وی از برگزاری دو مسابقه در دو دبیرستان پسرانه و دخترانه این شهر خبر داد و تصریح کرد: مراسم جشن و سخنرانی در 6 روستای بخش مرکزی نیز توسط روحانیون مستقر برگزار می‌شود.

سجادی‌تبار با تاکید بر لزوم ترویج فرهنگ غدیر گفت: در مورد عاشورا و مکتب امام حسین(ع) کارهای خوبی انجام شده است اما درباه مسئله حساس غدیر آن گونه که باید کاری انجام نشده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی قنوات مسئولیت تمامی پژوهشگران، نویسندگان، صاحبنظران و مسئولان امر را در ترویج فرهنگ غدیر خطیر دانست.

کد مطلب 1458827

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