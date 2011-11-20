استعفای دسته جمعی هیئت مدیره بانک سامان/ اعضای جدید معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در پی بروز سوء استفاده مالی اخیر در نظام بانکی کشور، برخی از مدیران بانکی استعفا دادند و یا برکنار شدند، هنوز هم با گذشت بیش از 3 ماه از فاش شدن ابعاد مختلف فساد بانکی اخیر برکناری یا استعفای مدیران بانکی ادامه دارد.

ولی ضرابیه مدیرعامل بانک سامان در پی تصمیم کمیته منتخب دولت برای رسیدگی به اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی نظام بانکی به عنوان جوانترین مدیرعامل بانکی و سومین فرد برکنار شده بود. دلیل کمیته منتخب برای برکناری وی این بود که

بانک سامان یکی از دو بانک اصلی تنزیل کننده اعتبارات اسنادی مربوطه بوده است.

یکی دیگر از دلایل کمیته مذکور این بود که بانک سامان سقف‌های مجاز را رعایت نکرده بود. در پی آن محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی دستور تغییر مدیرعامل بانک سامان را صادر و اعلام کرد که با عنایت به خصوصی بودن بانک یاد شده، سریعا جانشین نامبرده تعیین و به بانک مرکزی جهت احراز صلاحیت معرفی شود.

اما در عین حال روابط عمومی بانک سامان در همان زمان اعلام کرد که این بانک خصوصی است و تغییر مدیرعامل یک بانک خصوصی به این شیوه امکانپذیر نیست. به هر حال در نهایت ولی ضرابیه دیگر مدیرعامل بانک نیست و تا انتخاب هیئت مدیره جدید و مدیرعامل جدید، سرپرست موقت بانک سامان است.

یک فرد آگاه در نظام بانکی کشور به خبرنگار مهر از استعفای تمام اعضای هیئت مدیره بانک سامان در مجمع عمومی این بانک که در روز پنج شنبه گذشته برگزار شد خبرداد.

در عین حال فرد حقیقی برای مدیرعاملی این بانک به بانک مرکزی پیشنهاد نشده است، بلکه حقوقی ها به عنوان هیئت مدیره به بانک مرکزی معرفی شده اند و حقوقی ها گزینه های خود را معرفی خواهند کرد.

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک سامان با حضور90 درصد سهامداران روز پنج شنبه مورخ 26/8/90 درمحل اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران به منظور انتخاب اعضای هیئت مدیره تشکیل شد.

مجمع عمومی از بین اشخاص حقوقی داوطلب عضویت درهیئت مدیره، 5 عضو ثابت ودوعضو علی البدل هیئت مدیره جدید را به شرح زیر انتخاب کردند. شرکت بیمه سامان (سهامی عام )، صندوق حمایت وبازنشستگی فولاد، پمپ سازی ایران، شرکت سرمایه گذاری سامان و صرافی سامان به عنوان اعضای اصلی و شرکت های کارگزاری سامان و ایران غرب به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

گفتنی است؛ با این وجود هم اکنون اسامی اله وردی رجایی سلماسی، ایرج نیک نژاد، محمد ضرابیه و رضا کریشچی خیابانی به عنوان مدیران دارای تائید صلاحیت بر روی سایت بانک مرکزی قراردارد.