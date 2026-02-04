به گزارش خبرنگار مهر، علی تاجیک بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری مسابقات قهرمانی سبکهای آزاد کاراته بانوان و جشنواره والیبال نونهالان در این شهرستان خبر داد.
علی تاجیک در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات قهرمانی سبکهای آزاد کاراته بانوان شهرستان ورامین با حضور حدود ۲۰۰ ورزشکار در دو بخش کاتا و کومیته، به همت اداره ورزش و جوانان و با همکاری هیأت کاراته شهرستان، در سالن ورزشی شهید گلعباسی ورامین برگزار شد.
وی افزود: این رقابتها با هدف ارتقای سطح فنی ورزشکاران، ایجاد انگیزه و شناسایی استعدادهای برتر برگزار شد و در پایان نیز به نفرات برتر، احکام قهرمانی و مدال اهدا شد. مسئولیت برگزاری مسابقات و کمیته داوران بر عهده خانم مرضیه محمدی بود که این رقابتها با نظم و کیفیت مطلوبی انجام شد.
رئیس اداره ورزش و جوانان ورامین در ادامه با اشاره به برگزاری جشنواره والیبال نونهالان بیان کرد: جشنواره والیبال نونهالان ورامین به مناسبت میلاد حضرت قائم (عج) و گرامیداشت دهه مبارک فجر برگزار شد که در آن ۱۶ تیم با یکدیگر به رقابت پرداختند.
تاجیک تصریح کرد: در این جشنواره بیش از ۶۰ والیبالیست نونهال حضور داشتند که این رویداد با رویکرد استعدادیابی، کسب تجربه مسابقهای و آمادهسازی ورزشکاران برای ادامه مسیر حرفهای و با همراهی مربیان برگزار شد.
وی با تأکید بر اهمیت ورزش پایه خاطرنشان کرد: توسعه ورزش بانوان و توجه ویژه به ردههای پایه، از اولویتهای اصلی اداره ورزش و جوانان ورامین است و برگزاری چنین برنامههایی نقش مؤثری در ایجاد نشاط اجتماعی و پرورش استعدادهای آیندهدار شهرستان دارد.
مدیر کمیته ورزش و جوانان ستاد دهه فجر در پایان گفت: دهه مبارک فجر فرصت مناسبی برای نمایش ظرفیتهای ورزشی ورامین است و تلاش میکنیم با همکاری هیأتهای ورزشی، زمینه حضور پررنگتر ورزشکاران این شهرستان را در میادین استانی و ملی فراهم کنیم.
