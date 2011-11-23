نمایشگاه مد و مانتو دو گام به جلو یک گام به عقب

به گزارش خبرنگار مهر، فرهنگسرای نیاوران خاطره ای ناخوش برای دوستداران مد ولباس است. زمستان گذشته بود که نمایشگاهی از لباس هایی که نه در خیابان و اداره به کار می آمدند و نه در مجالس مهمانی و... در این مکان برپا شد. بعد از این نمایشگاه بود که مسئولان حوزه مد و لباس به فکر ساماندهی نمایشگاه هایی افتادند که در کنار اسلامی و ایرانی بودن قابلیت استفاده در جامعه را هم داشته باشد.

گام بعدی در این این زمینه بر پایی نمایشگاه چادر در حاشیه نمایشگاه قرآن بود. در آن نمایشگاه 37 مدل تازه چادر رونمایی شدو استقبال خوبی نیز آن شد. موفقیت این نمایشگاه انگیزه ای بود برای مسئولان مد و لباس که به فکر بر پایی نمایشگاه مد و مانتو بیافتند.

در بازاری که نبود تنوع و رنگ انگیزه ای برای استفاده از مد های وارداتی است، معرفی مدل های تازه که شاخصهای اسلامی و ایرانی بودن را هم داشته باشد همانند نیاز ماهی به آب است و برگزاری موفق این نمایشگاه می تواند کام تلخ کسانی که هشت ماه پیش باد دست خالی و ناراضی از این فرهنگسرا رفتند را شیرین کند.

اما این نمایشگاه چقدر در رسیدن به این اهداف موفق است؟

مسیر پرترافیک فرهنگسرای نیاوران را در پیش می گیریم. عدم دسترسی آسان به این فرهنگسرا که هنوز خطوط مترو به آن نرسیده است وبه سختی و زمان طولانی می توان با اتوبوس به مقصد رسید بازدید کنندگان این نمایشگاه را محدود کرده است.

نمایشگاهی که با ورود به آن متوجه می شویم انگار برای مردمان همسایه فرهنگسرای نیاوران طراحی شده است.

انتهایی پله ها چادری است که ما را به غرفه های ابتدایی نمایشگاه راهنمایی می کند. این غرفه ها شامل تولید و توزیع کنندگان برترهستند که نمونه محصولات خود را در حاشیه نمایشگاه مد و مانتو در معرض دید عموم قرار می دهند.



در هیچکدام از بخشهای نمایشگاه فروش وجود ندارد تنها می توان مدل های دلخواه را دید و کارت فروشگاه را برای خرید گرفت.

گلچینی از مدلهای ویترین مغازه های هفت تیر

تمامی مدل هایی که در این بخش است گلچینی از طرح هایی است که در بازار مانتوی هم می توان پیدا کرد. به خودمان این وعده را می دهیم که قرار نیست مدل های تازه را در این چادرها ببینیم.

برای ورود به نمایشگاه از آبشار نوری که مدل های مانتو را برای بازدید کنندگان به نمایش می گذارد می گذریم و می رسیم به سالنی که قرار است در آن با 110 مدل مانتو تازه روبرو شویم.

نخستین مدل ها لباس فرم کارمندی است. مدل هایی که پیش از این بر تن کارمندان برخی بانک ها و میهمان داران هواپیمایی دیده ایم.

چند پله بالاتر مانتوهایی مجلسی که تنها نشان ایرانی بودشان بته جقه هایی است که در حاشیه دارند. چند مدل مانتو ابتدای یاد آور چادر ملی است با این تفاوت که قلاب بافی در میانه آن را از سادگی در آورده است. کمی جلوتر مانتویی است که اگر سفارش دهنده آن کمی با آن در خیابان قدم بزند حتما مسافر ون های سبز رنگ نیروی انتظامی است. مانتو لی آستین کوتاه که قد آن نیز از استاندارهای رایج کوتاهتر است.

مسئول نمایشگاه درباره ای این مانتو می گوید: این مانتو مخصوص نوجوانان و در سایزآنان دوخته شده است اما مانکنهای این جا برای خانم های جوان است. مدل های مجلسی این نمایشگاه هم پیش از این در فروشگاه میدان هفت تیر دیده شده است.

رنگهای تیره، مدلهای تکراری، مکان نامناسب گلایه بیشتر مخاطبان نمایشگاه است. نمایشگاهی که حالا آن قدر به مولفه کاربردی بودن توجه داشته که خلاقیت در آن گم شده است.

55 مدل پیش از نمایشگاه تولید شده است

حمید شاه آبادی معاون هنری وزیر ارشاد درباره تکراری بودن مدل های ارائه شده در نمایشگاه به خبرنگار مهر می گوید: از 110 اثر رونمایی شده 55 اثر در حال حاضر در بازار موجود است و طراحان پیش از این و یا همزمان با نمایشگاه این مدل ها را در 100 فروشگاه منتخب توزیع کرده اند. سایر مدل ها نیز پس از نمایشگاه به تعداد انبوده در بازار توزیع می شود.

او ادامه می دهد: ما در این نمایشگاه همه انتقاد هار ا می شنویم و به طراحان منتقل می کنیم. این نمایشگاه به همین منظوربرپا شده است که نظر مخاطبان و طراحان به هم نزدیک شود.

شاه آبادی معتقد است: این حرکت مانند هر حرکت فرهنگی دیگری زمانبر است و نباید انظار داشت ما در زمینه مد و لباس شاهد حرکتهای سریع و فوری باشیم چون مد و لباس نیازمند اقبال عامه است و بدون توجه مردم موفق نیست.

معاون وزیر تاکید می کند: بازتاب این نمایشگاهها سه سال دیگر در سطح جامعه و نوع پوشش آن مشخص می شود.

شاه آبادی از تلاشهای سال های اخیر در زمینه مد و لباس راضی است اما تاکید می کند که همچنان در ابتدای راه هستند و در زمینه تصویب مدل های اسلامی و ایرانی متوقف مانده اند.

معاون وزیر ارشاد در پاسخ به این انتقاد که چرا بیشتر نمایشگاه را مدل ها مجلسی فرا گرفته است گفت:مدلهای اداری محدود است اما در تیراژها بالا تولید می شود اما ما در زمینه مدل های مجلسی نیازمند مدل های متنوع هستیم. عمر مد کوتاه است و ما می توانیم در این حوزه تولیدات محدود تر و متنوع تری داشته باشیم.

نمایشگاه محلی برای نزدیکی طراحان و مخاطبان

به گفته شاه آبادی، علاوه بر 110 مدلی که بر تن مانکن ها به نمایش در آمده است 220مدل دیگر هم از طریق مانیتورها به نمایش در می آید.

بی رنگی نمایشگاه گلایه دیگر ما از شاه آبادی است. گلایه ای که از چشمان سایر بازدید کنندگان نیز پنهان نمانده است و درددل یکی از بازدید کنندگان هم است.

معاون وزیر ارشاد در خصوص عدم تنوع رنگ در نمایشگاه می گوید: نمایشگاه بر اساس مدل ها شکل گرفته است و مدل های مختلف در رنگها و ساز بندی های مختلف تولید می شوند. رنگهای عرضه شده رنگ مورد علاقه طراح است که مخاطبان می توانند آن را به طراحان منتقل کنند.

رونمایی نمادین از ژورنال مانتو

شاه آبادی در پایان وعده می دهد: ژورنال مانتوهای ایرانی به طور نمادین در اختتامیه نمایشگاه رونمایی شود و بعد از تصویب مدل ها در کمیسیون ماده 4 کارگروه ساماندهی مد و لباس به صورت ژورنال چاپ و توزیع شود.

اما طراحان حاضر در نمایشگاه چندان از مدل های ارائه شده راضی نیستند و معتقدند توان طراحان ما بیش از آن چه در نمایشگاه می بینیم است. نرگس طباطبایی یکی از طراحان قدیمی درباره این نمایشگاه می گوید: این مدل ها همان کارهایی است که در مغازه های نیز می بینیم وخیلی تک و توک می توانیم کارهای خوب پیدا کنیم .

او معتقد است: مدل های ارائه شده بیشتر اداری است و تنوع خاصی میان مدل ها وجود ندارد و رنگها نیز بیشتر تیره است.

طباطبایی می گوید: انتخاب مدل ها برای این نمایشگاه درست نبوده است زیرا کارهای بسیار بهتری به نمایشگاه ارسال شده است که نشانی از آن در نمایشگاه نیست.

او معتقد است: اگر بودجه این نمایشگاه را به بخش خصوصی بدهند آنان موفق تر و بهتر می توانند مخاطبان را راضی کنند.

پامناری طراح دیگری است که از نمایشگاه راضی است می گوید: نمایشگاه امسال نسبت به سال گذشته بهتر و کاربردی تر است و بیشتر بر روی آن فکر شده است اما هنوز برای آن که به استانداردها و انتظار برسد راه زیادی داریم. او ادامه می دهد: در کارهای ارائه شده خلاقیتهای ظریفی وجود دارد که با توجه به جزئیات می توان آن را فهمید.

اما عیسی کشاورز سرپرست کارگروه ساماندهی مدو لباس در پاسخ به تمامی انتقاد ها و تکراری بودن مدل های مانتو می گوید: 50 مدل جدید از مدل های ارائه شده به نمایشگاه را تولید انبوه کردیم و به بازار عرضه کرده ایم.

سال گذشته را یادتان بیاید

او ادامه می دهد: یادتان نیست پارسال به من می گفتید این لباس ها کاربردی نیست حالا ما مدل هایی را آوردیم که به درد بازار می خورد.

سرپرست کارگروه ساماندهی مد و لباس درباره انتقاد هایی که به داوری مطرح است می گوید: همیشه داوری ها حاشیه داشته است هیچ داوری نیست که بگوییم که آنچنان که حق بوده است انجام شده است اما با توجه به اعضای داوری که داشتیم ازارزیابی و داوری هایمان دفاع می کنیم. زیرا به توان کارشناسی و صداقتشان ایمان داریم. اگراشکالی سهوا اتفاق افتاده باشد حاضریم مشکلات را بشنویم و آن را بازنگری کنیم.

کشاورز درباره مکان نامناسب نمایشگاه هم می گوید: ما چون نمایشگاه اولمان را در نیاوران برگزار کردیم می خواستیم تفاوتمان را بعد از هشت ماه در نیاوران ببینیم اما فضای نیاوران به دلیل قدمتش نیاز به بازسازی دارد.

نخستین نمایشگاه مد و مانتو اگرچه نسبت به نمایشگاه پوشش ایرانی و اسلامی که سال گذشته در همین مکان برگزارشد رشد قابل توجهی داشته است اما همچنان با مشکلات زیادی همراه است. مانتوهایی که هر چند کاربردی ترند اما خالی از خلاقیت و رنگ هستند.

گزارش از نوراحسینی