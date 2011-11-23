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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۹

ممشتی در گفتگو با مهر:

شش شکارچی متخلف در تالاب بین المللی گمیشان دستگیر شدند

شش شکارچی متخلف در تالاب بین المللی گمیشان دستگیر شدند

بندرترکمن - خبرگزاری مهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان گفت: ماموارن اجرایی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بندرترکمن شش نفر شکارچی متخلف را در تالاب بین المللی گمیشان دستگیر کردند.

محمد ممشتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این ماموران موفق شدند درحین گشت و کنترل در تالاب بین المللی گمیشان، شش شکارچی متخلف را دستگیر کنند.

وی اظهار داشت: ضمنا از این شکارچیان متخلف 12 قطعه مرغابی سرسبز و 6 قطعه حواصیل کشف وضبط شد که در این خصوص شکارچیان متخلف  پس از تشکیل پرونده به همراه موارد ضبط شده و صورتجلسه تنظیمی تحویل مقامات قضایی شدند.

وی عنوان کرد: شکار پرندگان در استان گلستان بدون تحصیل پروانه شکار ممنوع بوده و بر این اساس اداره کل حفاظت محیط زیست استان از تمام علاقمندان و دوستداران طبیعت و حیات وحش درخواست می کند که ماموران گارد اجرایی محیط زیست را در حفاظت از این میراث های طبیعی ارزشمند یاری داده تا با این افراد فرصت طلب که قصد سودجویی از این گونه های با ارزش را دارند برخورد قانونی صورت گیرد و نسل این گونه های حمایت شده از خطر انقراض نجات یابد.

ممشتی بیان داشت: در این راستا اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان به عنوان مجری حفاظت از حیات وحش استان آماده  دریافت گزارشها و اخبار شما هم استانی های عزیز در پاسگاه های محیط بانی و ادارات محیط زیست شهرستانها بوده و تلفن تماس 2- 5524461 اداره کل حفاظت محیط زیست استان به صورت شبانه روزی در خدمت شماست .
کد مطلب 1467348

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