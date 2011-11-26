کودکان و نوجوانان آموزش دیده امروز کارآفرینان فردا خواهند بود

به گزارش خبرنگار مهر،‌ پیش از ظهر شنبه، مراسم اختتامیه بزرگترین دوره آموزشی و مسابقه ربوکاپ کودکان و نوجوانان زیر 16 سال با حضور جمعی از مسئولان استان کرمانشاه در سالن اجتماعات سازمان فنی و حرفه استان کرمانشاه انجام شد.

در این مراسم فرشاد امیری گفت: آموزشهای رباتیک در سطح گسترده ای با هدف ایجاد انگیزه و خلاقیت و شناسایی استعدادهای برتر به کودکان و نوجوانان ارائه شد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای کرمانشاه با تاکید بر یادگیری آموزشهای مهارتی در سنین پایین افزود: منابع انسانی اصلی ترین سرمایه های یک کشور محسوب می شوند که با برنامه ریزی و ارائه آموزشهای مهارتی به خردسالان و نوجوانان و تربیت افراد مهارت یافته می توان آینده کشور را ساخت.

وی با اشاره به این مطلب که کودکان و نوجوانان آموزش دیده امروز کارآفرینان فردا خواهندبود ، افزود: برگزاری دوره های آموزشی رباتیک با هدف استعدادیابی و شناسایی کودکان و نوجوانان خلاق و مستعد و پرورش این استعدادها در راستای بهره وری بیشتر منابع انسانی اجرا شد.

امیری تاکید کرد: پرکردن اوقات فراغت دانش آموزان، ارتقاء سطح علمی و فنی کودکان و نوجوانان به گواهی خانواده های آنان، شناسایی نخبه های این دوره آموزشی به عنوان استعدادهای برتر آینده استان، از دستاوردهای این طرح بزرگ است.

در ادامه مراسم، مدیرعامل بانک تجارت استان، ضمن تشکر از زحمات و خدمات ارزشمند مهندس امیری مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان گفت: از بدو ورود ایشان به مجموعه فنی وحرفه ای، تحولات جدیدی در حوزه فنی ومهارتی استان ایجاد شده که انشاالله ایده ها و افکار نو ایشان بتواند راهگشای مشکلات جوانان استان باشد.

توکلی با پراهمیت خواندن نقش آموزشهای فنی وحرفه ای افزود: امروز با پرورش استعدادهای کودکان بی شک در آینده می توان خلاقیت و ابتکار جوانان را به ثروت تبدیل کرد.

در پایان از نفرات برگزیده این مسابقات با اهداء لوح تقدیر و جوایزی نفیس تجلیل شد.