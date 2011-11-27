دکتر مصطفی قانعی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت ارتباط دانشگاههای علوم پزشکی با پایگاه نشریات الزویر افزود: دانشگاههای علوم پزشکی مشکلی برای ارتباط با پایگاه نشریات الزویر ندارند و هم اکنون از منابع این پایگاه استفاده می کنند.

وی یادآور شد: وزارت بهداشت هر منبعی که 70 درصد از سوی دانشگاه ها مصرف داشته باشد را به صورت متمرکز خریداری می کند و منابعی که مصرف آن پایین باشد را هر دانشگاه باید به طور جداگانه خریداری کند.

قانعی اظهار داشت: برخی از دانشگاهها نیاز دارند که به منابع بسیار تخصصی دسترسی پیدا کنند که این منابع به دلیل تخصصی بودنشان، مصرف پایینی دارند و از این رو به دانشگاهها اعلام کرده ایم که باید این منابع را خودشان خریداری کنند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت یادآور شد: اکنون پایگاه نشریات علمی الزویر بیشترین مصرف را در میان دانشگاههای علوم پزشکی دارد و دانشگاهها از آن استفاده می کنند.