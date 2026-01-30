پوشش بیش از ۲۱۰ داروی سرطانی با حمایت صندوق بیمه سلامت

محمد اسماعیل کاملی، مدیرکل دفتر تخصصی و فوقتخصصی سازمان بیمه سلامت ایران در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری مهر گفت: بیمهشدگان برای استفاده از مزایای صندوق باید با ارائه مدارک پزشکی معتبر، نسبت به انتساب «نشان بیماری» در سازمان بیمهگر پایه خود اقدام کنند و تاکنون حدود ۳ میلیون نشان بیماری در سامانههای بیمه سلامت ثبت شده است.
حمایت ویژه از بیماران کمشنوا و پیوند اعضا
وی از دیگر دستاوردهای صندوق را حمایت از بیماران کمشنوا و پیوند اعضا دانست و گفت: پیش از تشکیل صندوق، بسیاری از هزینههای این بیماران تحت پوشش بیمهها نبود، اما اکنون پرداخت این هزینهها از محل اعتبارات صندوق امکانپذیر شده است.
سازوکار حمایت از بیماریهای فاقد بسته خدمتی
مدیرکل دفتر تخصصی و فوقتخصصی سازمان بیمه سلامت ایران افزود: برای بیماریهایی که فاقد بسته ابلاغی هستند، سازوکاری پیشبینی شده تا بیماران با ارائه مدارک و هزینههای مرتبط، پس از بررسی در کمیتههای استانی و در صورت تأیید، تا سقف معین از حمایت صندوق بهرهمند شوند.
سرطان؛ پرهزینهترین بیماری تحت پوشش صندوق
کاملی با اشاره به گزارشهای سامانههای الکترونیک گفت: بیماری سرطان بیشترین سهم هزینهای صندوق را به خود اختصاص داده و عمده این هزینهها مربوط به داروهاست. بسیاری از این داروها پیشتر فاقد پوشش بیمهای یا دارای هزینههای بسیار بالا بودند که اکنون با حمایت صندوق، پرداخت از جیب بیماران به ۵ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است.
محمد اسماعیل کاملی، مدیرکل دفتر تخصصی و فوقتخصصی سازمان بیمه سلامت ایران در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری مهر گفت: بیمهشدگان برای استفاده از مزایای صندوق باید با ارائه مدارک پزشکی معتبر، نسبت به انتساب «نشان بیماری» در سازمان بیمهگر پایه خود اقدام کنند و تاکنون حدود ۳ میلیون نشان بیماری در سامانههای بیمه سلامت ثبت شده است.
حمایت ویژه از بیماران کمشنوا و پیوند اعضا
وی از دیگر دستاوردهای صندوق را حمایت از بیماران کمشنوا و پیوند اعضا دانست و گفت: پیش از تشکیل صندوق، بسیاری از هزینههای این بیماران تحت پوشش بیمهها نبود، اما اکنون پرداخت این هزینهها از محل اعتبارات صندوق امکانپذیر شده است.
سازوکار حمایت از بیماریهای فاقد بسته خدمتی
مدیرکل دفتر تخصصی و فوقتخصصی سازمان بیمه سلامت ایران افزود: برای بیماریهایی که فاقد بسته ابلاغی هستند، سازوکاری پیشبینی شده تا بیماران با ارائه مدارک و هزینههای مرتبط، پس از بررسی در کمیتههای استانی و در صورت تأیید، تا سقف معین از حمایت صندوق بهرهمند شوند.
سرطان؛ پرهزینهترین بیماری تحت پوشش صندوق
کاملی با اشاره به گزارشهای سامانههای الکترونیک گفت: بیماری سرطان بیشترین سهم هزینهای صندوق را به خود اختصاص داده و عمده این هزینهها مربوط به داروهاست. بسیاری از این داروها پیشتر فاقد پوشش بیمهای یا دارای هزینههای بسیار بالا بودند که اکنون با حمایت صندوق، پرداخت از جیب بیماران به ۵ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است.
پوشش بیش از ۲۱۰ داروی ژنریک سرطانی
وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۲۱۰ کد ژنریک دارو برای بیماران سرطانی تحت حمایت صندوق قرار دارد که ۱۳ کد از این داروها فاقد پوشش بیمه پایه بوده و صرفاً از محل صندوق تأمین میشوند. همچنین هزینههای PET Scan و رادیوتراپی نیز مشمول حمایت صندوق است.
۱۲.۷ همت هزینه صندوق در یکسال
کاملی گفت: هزینههای صندوق بیماریهای خاص و صعبالعلاج از مرداد ۱۴۰۳ تا پایان مرداد ۱۴۰۴ بالغ بر ۱۲۷ هزار میلیارد ریال معادل ۱۲.۷ همت بوده است.
افزایش بیماریهای مشمول در دولت چهاردهم
وی در پایان خاطرنشان کرد: در دولت چهاردهم، تعداد گروه بیماریهای مشمول اعتبارات صندوق از ۱۰۷ گروه به بیش از ۱۳۰ گروه افزایش یافته که از این تعداد، ۶۹ گروه دارای بسته خدمتی ابلاغی و سایر گروهها فاقد بسته هستند.
وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۲۱۰ کد ژنریک دارو برای بیماران سرطانی تحت حمایت صندوق قرار دارد که ۱۳ کد از این داروها فاقد پوشش بیمه پایه بوده و صرفاً از محل صندوق تأمین میشوند. همچنین هزینههای PET Scan و رادیوتراپی نیز مشمول حمایت صندوق است.
۱۲.۷ همت هزینه صندوق در یکسال
کاملی گفت: هزینههای صندوق بیماریهای خاص و صعبالعلاج از مرداد ۱۴۰۳ تا پایان مرداد ۱۴۰۴ بالغ بر ۱۲۷ هزار میلیارد ریال معادل ۱۲.۷ همت بوده است.
افزایش بیماریهای مشمول در دولت چهاردهم
وی در پایان خاطرنشان کرد: در دولت چهاردهم، تعداد گروه بیماریهای مشمول اعتبارات صندوق از ۱۰۷ گروه به بیش از ۱۳۰ گروه افزایش یافته که از این تعداد، ۶۹ گروه دارای بسته خدمتی ابلاغی و سایر گروهها فاقد بسته هستند.
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