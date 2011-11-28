امضای یادداشت تفاهم چهاردهمین اجلاس مشترک کنسولی ایران و ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان چهاردهمین اجلاس مشترک کنسولی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه سند یادداشت تفاهم این اجلاس از سوی حسن قشقاوی معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزارت امور خارجه و ناجی کورو معاون وزارت امور خارجه ترکیه پیش از ظهر امروز دوشنبه به امضاء رسید.



این سند در شانزده بند تنظیم شده و شامل توافق طرفین در زمینه همکاری دو کشور در بخشها و زمینه های مختلف امور کنسولی و مسائل مرتبط با آن شامل رفع مشکلات اقامت اتباع دو کشور، حفظ و تأمین امنیت هر چه بیشتر اتباع ایرانی و ترک در قلمرو همدیگر، همکاری های پلیسی ، همکاریهای دانشگاهی ، ایجاد بستر لازم برای اجرای موافقت نامه همکاریهای بخش خصوصی و همکاری کنسولی در چهارچوب سازمان همکاری های اقتصادی اکو است.



هیأت ترکیه ای به ریاست ناجی کورو معاون وزارت امور خارجه این کشور در خلال این سفر با علی اکبر صالحی صالحی وزیر امور خارجه، بختیاری وزیر دادگستری و معاون قوه قضائیه دیدار کرد. وزیر امور خارجه در این دیدار آینده روابط بین تهران و آنکارا را مطلوب ارزیابی کرد.



لازم به ذکر است اجلاس های مشترک کنسولی ایران و ترکیه که هر سال یکبار و بطور منظم در تهران و آنکارا برگزار می شود ، به سطح معاونین وزرای خارجه ایران و ترکیه ارتقاء یافته است.

