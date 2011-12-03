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۱۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۴

اف بی آی از مسلمانان آمریکا جاسوسی می کند

اف بی آی از مسلمانان آمریکا جاسوسی می کند

یک سازمان حقوق بشر در آمریکا از جاسوسی پلیس فدرال این کشور از جامعه مسلمان موجود در آن خبر می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، واشنگتن پست با اعلام این خبر می نویسد: اتحادیه آزادیهای مدنی در آمریکا پلیس فدرال این کشور را متهم کرد که به صورت غیر قانونی از مسلمانان جاسوسی می کند و اطلاعاتی را درباره جامعه مسلمانان این کشور به بهانه نشستهایی با نمایندگان آنها جمع آوری می کند.

این اتحادیه می گوید: اف بی آی به طور غیر قانونی از جلسات با جامعه مسلمانان استفاده کرده و اطلاعاتی را به صورت مخفیانه درباره فعالیتهای آنها جمع آوری می کند تا از آن برای مقاصد جاسوسی استفاده کند.

اطلاعات شخصی از جمله آدرسهای ای میل، شماره تلفن، مشخصات ظاهری و دیدگاههای اعضای جامعه مسلمانان آمریکا جمع آوری شده است.

کد مطلب 1475376

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