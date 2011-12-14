به گزارش خبرنگار مهر، لجبازی پسر 16 ساله و عصبانیت وی پس از بگو، مگو با مادرش منجر به رخداد حادثه و آسیب دیدگی شدید وی شد.

این نوجوان شب گذشته در پی درگیری لفظی با مادر خود و پس از آن که مادر با عصبانبت درب اتاق او را قفل کرد، با استفاده از طناب از پنجره اتاق خود در طبقه سوم ساختمان قصد خارج شدن از خانه را داشت که دچار حادثه شد.

این نوجوان پس از آنکه روی لبه دیوار سقوط کرد یکی از نرده های محافظ دیوار وارد بدنش شد و به سختی آسیب دید.

ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت 20:25 دقیقه دیشب با دریافت خبر رخداد این حادثه بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 68 را روانه محل حادثه در شهرک شهید باقری، بوستان پانزدهم اعزام کرد.

به گفته هادی حلاجی فرمانده آتش نشانان، این پسر که با استفاده از طناب از پنجره آویزان شده بود پس از رسیدن به طبقه دوم خود را به زمین خالی کنار ساختمان پرتاب کرده بود که در برخورد با میله های محافظ دیوار یکی از میله ها وارد بدنش شده و از پهلو چپ کنارکلیه بیرون آمده بود.

وی افزود: آتش نشانان بی درنگ پس از مهار نوجوان معلق شده با بکارگیری تجهیزات هیدرولیکی وبریدن میله، بدن وی را آزاد و او را به سطح زمین منتقل کردند.

آنان پس از بریدن قسمت دیگری از میله که همچنان در بدن این نوجوان بود وی را در اختیار امدادگران اورژانس قرار دادند تا به بیمارستان انتقال یابد.

ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران به دلیل حساسیت حادثه و کمک به نجات فرد آسیب دیده، گروه نجات 3 مستقر در ایستگاه 25 را همراه امدادگران اورژانس روانه بیمارستان کرد.

محمد رضا تنها رئیس ایستگاه 25، در مورد اقدامات نجاتگران دربیمارستان گفت: عوامل بیمارستان نوجوان را که هنوز حدود نیم متر از میله درون بدن بود به اتاق عمل انتقال دادند و نجاتگران با بکارگیری تجهیزات نجات قسمتی دیگراز میله را بریدند و سرانجام آن را از بدن این نوجوان بیرون آوردند تا کادر پزشکی اقدامات خود را برای مداوای وی انجام دهند .

کارگر ساختمانی زیر آوار گرفتار شد

تخریب غیر اصولی و ناایمن ساختمان قدیمی فرسوده حادثه ساز شد و با ریزش یکباره سقف آن، کارگری که در ساختمان مشغول کار بود زیر آواری از سنگ و خاک گرفتار شد.

با اعلام حادثه ریزش آوار در ساختمان قدیمی در حال تخریب در خیابان قزوین، خیابان سخایی به ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 5 و گروه نجات 1 آتش نشانی همزمان ساعت 13:15 دقیقه امروز روانه محل حادثه شدند.

هادی میرافضلی معاون منطقه 1 عملیات آتش نشانی تهران که در محل حادثه بود، گفت: آتش نشانان و نجاتگران آتش نشانی با توجه به اهمیت سرعت عمل در این گونه حوادث بی درنگ همزمان با عملیات ایمن سازی تلاش های خود را برای نجات کارگر گرفتار شده آغاز کردند و با آواربرداری موفق شدند وی را که کاملا زیر خرواری خاک قرار داشت از زیر آوار بیرون آورند و در اختیار امدادگران اورژانس قرار دهند.

اقدام ناایمن خانم خانه موجب آتش سوزی شد

اقدام ناایمن خانم خانه در استفاده از بخاری برای خشک کردن لباس های شسته شده پیش از ظهر امروز باعث رخداد آتش سوزی و برجا ماندن خسارت مالی شد.

استفاده از بخاری روشن برای خشک کردن پوشاک عامل رخداد این آتش سوزی اعلام شد که در جریان آن خانم خانه لباس ها را در مجاورت بخاری روشن روی جالباسی قرار داده بود که در پی شعله ور شدن لباس ها با نگرانی و ترس از آتش سوزی لباس های شعله ور را روی فرش و ملحفه های داخل اتاق خواب انداخته و به حیاط پناه برده بود.

ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت 11:30 دقیقه امروز با دریافت خبررخداد این آتش سوزی در ساختمان مسکونی 2 طبقه بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 15 را همزمان به محل حادثه در مسعودیه، خیابان مظاهر اعزام کرد.

به گفته محمد مونسان افسر آماده منطقه 2 که در محل حادثه حضور داشت، آتش نشانان بی درنگ پس از ایمن سازی محل با بکارگیری تجهیزات ایمنی و خاموش کننده شعله های آتش که اتاق خواب را در بر گرفته بود مهار و به منظور جلوگیری از افزایش خسارت مالی لوازم سوخته و شعله ور را به حیاط منتقل و آتش سوزی را کاملا خاموش کردند.

اتوبوس عامل سقوط داربست شد

سرعت عمل آتش نشانان ایستگاه 14 که در 3 دقیقه به محل حادثه رسیدند و تلاش های آنان در جابه جایی میله های داربست که روی دو خودرو سقوط کرده بود، از افزایش خسارت جلوگیری کرد.

این حادثه شامگاه دیروز در اثر برخورد یک دستگاه اتوبوس با میله های داربست در شهری ری، فلکه دوم دولت آباد رخ داد و منجر به افتادن میله های داربست روی اتوبوس و یک دستگاه خودرو سواری شد.

با اطلاع رسانی رخداد این حادثه به سامانه 125 و اعلام آن به ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بلافاصله آتش نشانان ساعت 19:28 دقیقه راهی محل حادثه شدند.

جعفر مهربانی فرمانده آتش نشانان با بیان این که در جریان این حادثه به کسی آسیب نرسید افزود: آتش نشانان بی درنگ با ایمن سازی محل و استفاده از علایم ایمنی هشدار دهنده همراه با کنترل رفت و آمد خودروها از خطرات احتمالی پیشگیری و با باز کردن قسمتی از میله های داربست و انتقال آن به مکان ایمن از افزایش خسارت جلوگیری کردند.



آتش سوزی خودرو در پارکینگ

شعله وری موتور خودرو سواری در پارکینگ ساختمان که ساعت پایانی شب گذشته رخ داد با تلاش آتش نشانان به سرعت خاموش شد اما خسارت مالی برجا گذاشت.

در پی رخداد این آتش سوزی و تماس شهروندان با سامانه 125 بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 71 ساعت 23:22 دقیقه راهی محل حادثه در خیابان گلبرگ، خیابان چهارده متری لشگر شدند.

به گفته علی خلیق فرمانده آتش نشانان، خودرو سواری هنگام توقف در پارکینگ ساختمان 4 طبقه دچار آتش سوزی شده بود و آتش نشانان با خاموش کننده دستی در کوتاهترین زمان ممکن شعله های آتش را مهار و کاملا خاموش کردند.

وی افزود: در بررسی ها مشخص شد آتش سوزی به علت بروز اتصالی در سیم کشی محفظه موتور شروع شده و با رسیدن به لوله های انتقال بنزین موجب شعله وری شده بود.



نجات دو خانم خانه دار از میان دود و آتش

رسیدن آتش نشانان در کمتر از 4 دقیقه به محل آتش سوزی و اقدام به موقع آنان دو خانم خانه دار را که در میان دود ناشی از آتش سوزی گرفتار شده بودند نجات داد.

این آتش سوزی شامگاه دیروز به علت بروز اتصالی در سیم برق پخچال و تابلو فیوزهای برق واحد مسکونی رخ داد و باعث کندسوزی و ایجاد دود شدید و در پی آن شعله وری شد.

ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت 18:25 دقیقه دیروز با دریافت خبر رخداد آتش سوزی در منزل مسکونی در شهرک راه آهن، بلوار گلها، خیابان پاس یکم از سامانه 125 بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 69 را به محل حادثه اعزام کرد.

به گفته امیر رحیمی افسر آماده منطقه 4 عملیات آتش نشانی تهران، از پنجره طبقه اول ساختمان 3 طبقه دود زیادی بیرون می آمد و دو خانم خانه داربه دلیل دود شدیدی که ساختمان را فرا گرفته بود در بالکن طبقات دوم و سوم گرفتار شده بودند.

وی افزود: یک گروه از آتش نشانان بی درنگ پس از ایمن سازی محل حادثه و پیدا کردن کانون آتش که پخچال واحد مسکونی بود با بکارگیری تجهیزات خاموش کننده شعله های آتش را در کمترین زمان ممکن مهار و خاموش کردند.

گروه دیگر آتش نشانان نیز با وارد شدن به واحدهای طبقات دوم و سوم دو خانم خانه دار را که به دلیل حجم زیاد دود در بالکن واحدهای خود پناه گرفته بودند به سلامت به بیرون از ساختمان هدایت کردند و برای مداوا به امدادگران اورژانس سپردند.