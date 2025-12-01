  1. استانها
بالاکتفی: سه واحد تولیدی اشکذر در آتش می‌سوزد

یزد- مدیرکل مدیریت بحران استان یزد گفت: آتش سوزی در شهرک صنعتی فولاد اشکذر به سوختن کامل سه واحد تولیدی منجر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان بالاکتفی گفت: ساعتی پیش آتش سوزی در شهرک فولاد جاده ندوشن رخ داد که سه واحد سلولزی و پلاستیک سازی دچار حریق شدند.

وی افزود: گرچه کارشناسان در حال بررسی دلیل این حادثه هستند، اما به نظر می‌رسد آتش سوزی در انبار ضایعات کارخانه کاغذسازی عامل این حادثه بوده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد با اشاره به اعزام آتش نشانان شهرک صنعتی فولاد و همچنین اشکذر و یزد به محل حادثه تصریح کرد: حجم آتش بالاست و آتش نشانان در حال کنترل آتش و همچنین ایمن سازی محدوده هستند.

بالاکتفی ادامه داد: خوشبختانه این حادثه هیچ خسارت جانی نداشت، اما هر سه واحد کاملاً در آتش سوختند. میزان خسارت وارد شده به این واحدها هنوز اعلام نشده است.

