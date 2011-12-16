شوک آمریکا و صهیونیست از پیشرفتهای ایران / وحدت حوزه و دانشگاه هدف استراتژیک است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران گرگانی افزود: نیروهای سپاه پاسداران این هواپیمای جاسوسی را به سلامت به زمین نشاندند که بازتابهای زیادی در دنیا داشته است.

وی اظهار داشت: این یک جنگ الکترونیک بود که از سلاحهای متعارف خبری نبود، بلکه حمله سایبری بود و بوسیله دستگاههای مدرن جنگ بین دو کشور رخ داد و در این جنگ، ایران پیروز شد.

وی عنوان کرد: با تدبیر دقیق سیستم الکترونیک ایران دستگاههای خودانفجاری این هواپیما از کار افتاده است و آمریکا از طریق سفارت سوئیس از ایران خواسته است تا این هواپیما را به آن کشور برگرداند.

امام جمعه گرگان بیان داشت: این کمال بی انصافی است که ببینیم ایران پیشرفت کرده و بگوییم کار چین و روسیه بوده است.

نماینده ولی فقیه در گلستان با گرامیداشت 27 آذرماه و روز وحدت و دانشگاه گفت: هر وقت لطمه ای به ما وارد شد از گسست بین حوزه و دانشگاه بوده است.

آیت الله نورمفیدی گفت: در نهضت مشروطیت وقتی روحانیان از دیگران جدا شدند بر مشروطه آنچه نباید می آمد، رخ داد.

وی عنوان کرد: همچنین در جریان نهضت نفت وقتی بین روحانیان و دانشگاهیان جدایی افتاد، شکاف ایجاد شد.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: حدت حوزه ودانشگاه برای ما یک هدف استراتژیک است و باید یک برنامه تهیه شود تا دیگر آن گسست تکرار نشود.

وی یادآورشد: این دو قشر در پیشبرد فرهنگ جامعه موثرند و در هم تنیده اند و اگر به گسست منجر شود، کشور ضرر می کند.