تشدید برخورد با موتورسواران/ ممنوعیت تردد موتورسیکلتهای بالای 10سال

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی صبح شنبه در مراسم افتتاحیه مرکز تعویض پلاک خلیج فارس ویژه موتورسیکلتها اظهار داشت: یکی از خواسته های پلیس در طرح ساماندهی موتورسواران افتتاح این مرکز بود. با راه اندازی این مرکز بخش زیادی از مشکلات پلیس رفع می شود چرا که پلاک برای وسایل نقلیه مهم است و هر وسیله فاقد پلاک حق تردد در معابر را ندارد.

وی ادامه داد: علیرغم تلاش بسیار هم اکنون با مشکل تردد پلاکهای قدیمی و موتورسیکلتهای فاقد پلاک روبرو هستیم.

رحیمی تاکید کرد: در سال 90 یکی از اهداف مهم پلیس ساماندهی موتورسیکلتها بود و همیشه یکی از بهانه های موتورسواران نبود مرکز تعویض پلاک در سطح شهر بود. از امروز تمامی موتورهایی که فاقد پلاک جدید هستند از پارکینگ پلیس ترخیص نمی شوند مگر اینکه پلاک جدید دریافت کنند. متاسفانه موتورسواران بزرگترین چالش اصلی ترافیک تهران هستند و بعد از فوت عابران بیشترین آمار کشته های ترافیکی را به خود اختصاص داده اند.

موافقت پلیس با مسافرکشی و باربری موتورسیکلتها

رئیس پلیس راهور تهران با اعلام اینکه پلیس موافق حمل و نقل بار مجاز و مسافر توسط موتورسواران است، تصریح کرد: قبول می کنیم که موتورسیکلت وسیله معاش و تردد شهروندان است و می پذیریم که حمل و نقل بار و مسافر مجاز با آنها صورت گیرد اما این افراد نیز باید قانونمدار باشند. موتورسواران نمی توانند از موتورسیکلت برای مرگ خود استفاده کنند و جان شهروندان را نیز به خطر اندازند.

آغاز طرح ساماندهی موتورسواران در پایتخت

سردار رحیمی از ساماندهی موتورسیکلت سواران در سطح شهر خبر داد و افزود: در کنار طرح ساماندهی از امروز طرح برخورد جدی و قاطع با موتورسیکلت سواران متخلف را دنبال می کنیم. در هشت ماهه امسال 50 هزار موتورسیکلت سوار را به جای توقیف آموزش دادیم اما د ر مقابل برخی از موتورسواران تا برابر قانون و بدون اغماض با آنها برخورد نشود به نتیجه نمی رسیم.

وی ادامه داد: در ماههای نخست امسال شاهد کاهش 28 درصدی کشته های تصادفات موتورسیکلتها بودیم اما هم اکنون در حالی که انضباط پذیری این افراد 40 درصد افزایش یافته و مصدومان و مجروحان نیز 20 درصد کاهش یافته اند آمار کشته ها در ماههای اخیر کم نشده است.

رئیس پلیس راهور تهران با اعلام برخورد قاطع با تخلفات موتورسواران تاکید کرد: موتورسوارانی که اقدام به حرکات مارپیچ کنند 100 هزار تومان جریمه می شوند این در حالی است که عبور از چراغ قرمز و انجام حرکات نمایشی نیز 50 هزار تومان جریمه دارد. موتورسواران متخلف باید بدانند در صورت حمل بار اضافه علاوه بر جریمه 50 هزار تومانی موتورسیکلت به همراه بار توقیف می شود.

افزایش کفی های پلیس برای توقیف موتورسیکلتهای متخلف

سردار رحیمی از افزایش کفی های پلیس برای توقیف موتورسیکلتهای متخلف خبر داد و تاکید کرد: حرکت در پیاده رو علاوه بر جریمه 50 هزار تومانی موجب توقیف موتورسیکلت می شود این در حالی است که عبور از خط ویژه و حرکت در جهت مخالف باعث توقیف موتورسیکلتها می شود. ضمن اینکه از امروز تردد موتورسیکلت های بالای 10 سال در سطح شهر ممنوع است و در صورت توقیف به مراکز اسقاط و پارکینگ ویژه منتقل می شوند. به دارندگان این گونه موتورها می گوییم در صورت توقیف به دنبال آن نیایند تاکنون 27 هزار موتورسیکلت بالای 10 سال اسقاط شده اند. موتورسیکلت های فرسوده 8 برابر خودروها آلودگی وارد هوای پایتخت می کنند و ما اجازه حرکت نمی دهیم.

وی به اجرای طرح زوج و فرد در محدود 120 کیلومتری شهر تهران اشاره کرد و گفت: پلیس تنها سازمانی است که با قدرت در مقابل آلودگی هوای پایتخت ایستادگی کرده است و ماموران در حالی که سرب را وارد ریه های خود می کنند اما با قدرت اجازه ورود به محدوده طرح زوج و فرد و ترافیک را به خودروهای غیر مجاز نمی دهند ضمن اینکه با خودروهای دودزا نیز به شدت برخورد می شود.

رحیمی با اعلام ثبت نمرات منفی برای راکبان موتورسیکلت افزود: در گذشته رانندگان موتورسیکلت نمره منفی دریافت نمی کردند اما از امروز به صورت جدی متخلفان نمره منفی دریافت کرده و در صورتی که نمرات راکب متخلف به 30 نمره برسد گواهینامه اش به مدت سه ماه ضبط می شود.

وی با اعلام اینکه استفاده از طلق رنگی، انداختن زنجیر روی پلاک موتورسیکلت ممنوع است، افزود در بحث کلاه ایمنی پلیس به صورت جدی وارد عمل شده و از تردد موتورسیکلت هایی که از آن استفاده نمی کنند جلوگیری می کند. در صورتی که موتورسیکلتی توقیف شود و کلاه ایمنی استاندارد نداشته باشد موتورسیکلت به راکبش تحویل داده نمی شود.

انهدام 4 باند جعل اسناد ترخیص موتورسیکلت

رئیس پلیس راهور تهران از انهدام 4 باند جعل اسناد ترخیص موتورسیکلت خبر داد و افزود: این افراد که در حوالی ستاد ترخیص پرسه می زدند با جعل سند برگه ترخیص و شناسنامه اقدام به ترخیص موتورسیکلت ها از پارکینگ می کردند. هم اکنون 4 مرکز ترخیص در پایتخت فعال است که به زودی این ستادها در مناطق 22 گانه فعال می شوند.

وی در پایان همراه نداشتن مدارک را بیشترین تخلف موتورسواران اعلام کرد و افزود: نداشتن کلاه ایمنی و پلاک در رتبه های بعدی قرار دارند این در حالی است که با هماهنگی های انجام شده میان پلیس و بیمه ها موتورسوارانی که وسیله خود را بیمه کنند یک کلاه ایمنی استاندارد رایگان دریافت می کنند.