  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۳۰

هفته هجدهم لیگ بیست و پنجم؛

چادرملو در انزلی شکست خورد

چادرملو در انزلی شکست خورد

هفته هجدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور با پیروزی ملوان برابر چادرلو به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، ملوان برنده آخرین دیدار هفته هجدهم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور شد. این تیم در دیدار برابر چادرملو اردکان که از ساعت ۱۵:۳۰ امروز (پنجشنبه ۹ بهمن) در ورزشگاه سیروس قایقران شهر انزلی آغاز شد، موفق به شکست حریفش شد.

نیمه نخست این دیدار با تک گل فرهان جعفری با برتری ملوان همراه بود و این نتیجه در پایان نیمه دوم هم حفظ شد و اینگونه ملوان با نتیجه یک بر صفر برنده از این دیدار خارج شد.

تیم های ملوان بندرانزلی و چادرملو اردکان در دور رفت لیگ بیست و پنجم به نتیجه تساوی بدون گل دست یافتند.

کد مطلب 6734802

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها