چادرملو در انزلی شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، ملوان برنده آخرین دیدار هفته هجدهم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور شد. این تیم در دیدار برابر چادرملو اردکان که از ساعت ۱۵:۳۰ امروز (پنجشنبه ۹ بهمن) در ورزشگاه سیروس قایقران شهر انزلی آغاز شد، موفق به شکست حریفش شد.

نیمه نخست این دیدار با تک گل فرهان جعفری با برتری ملوان همراه بود و این نتیجه در پایان نیمه دوم هم حفظ شد و اینگونه ملوان با نتیجه یک بر صفر برنده از این دیدار خارج شد.

تیم های ملوان بندرانزلی و چادرملو اردکان در دور رفت لیگ بیست و پنجم به نتیجه تساوی بدون گل دست یافتند.