به گزارش خبرنگار مهر، قاسم تنها ظهر پنج‌شنبه در نشست خبری ویژه دهه فجر بیان کرد: طی دهه فجر سال جاری ۹۵۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان طرح پیش‌بینی شده که ۱۱ هزار و ۱۳۳ خانوار از این اجرای این پروژه‌ها بهره‌مند می‌شوند.

وی با بیان اینکه در دهه فجر هزار و ۴۷ واحد مسکونی با زیربنای ۷۳ هزار و ۲۸۰ متر مربع زیربنا و اعتباری بالغ بر ۸۳۷ میلیارد تومان افتتاح می‌شود، افزود: از این میزان ۴۱۹ میلیارد تومان اعتبار تسهیلاتی و مابقی آورده متقاضیان بوده است.

تنها، اهدای هزار و ۴۷ سند مالیکیت شهری و روستایی را از دیگر برنامه های دهه فجر دانست و افزود: طی این ایام طرح هادی ۵۷ روستا با بیش از ۱۲۲ میلیارد تومان اعتبار به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات بنیاد مسکن بیان کرد: در نهضت ملی مسکن، در ۳۰ شهر استان ۶۱ هزار و ۸۰۴ متقاضی ثبت‌نام کرده‌اند که ثبت‌نام ۲۱ هزار و ۳۹۶ متقاضی نهایی شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۲۰ هزار و ۴۵۳ قطعه زمین به متقاضیان طرح نهضت ملی در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت واگذار شده است، افزود: تاکنون ۱۹ هزار و ۹۵۴ متقاضی موفق به دریافت پروانه کار شدند.

تنها بیان کرد: همچنین این تعداد، در ۱۶ هزار و ۳۹۵ واحد فونداسیون احداث شده، ۱۵ هزار ۹۴۰ واحد به مرحله اجرای اسکلت رسیده، ۱۱ هزار و ۸۶۷ واحد به مرحله اتمام سقف رسیده و پنج هزار و ۸۱۴ واحد پایان کار را گرفته‌اند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی اظهار داشت: بر اساس تفاهم‌نامه بنیاد مسکن با سازمان ملی زمین، ۵۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار کم‌درامد ساخته شود که با پیگیری انجام شده، هزار و ۵۰۳ واحد سهم خراسان جنوبی است.

وی ادامه داد: از این تعداد ۷۳۹ واحد شروع به کار کرده اند، ۵۱۳ واحد اجرای فونداسیون رسیده، ۴۹۹ واحد در مرحله اسکلت بوده و ۳۵۴ واحد سفت کاری به اتمام رسانده‌اند.

تنها با اشاره به صدور سند مالکیت، بیان کرد: تاکنون ۹۱ هزار و ۲۰۵ جلد سند در سطح استان صادر شده از این تعداد ۷۸ هزار و ۵۷۲ جلد سند روستایی و ۱۲ هزار و ۶۳۳ جلد سند شهری بوده است.

وی ادامه داد: همچنین در سال جاری سه هزار و ۲۶۲ سند مالکیت صادر شده که از این تعداد دو هزار و ۵۷۴ جلد روستایی و ۶۸۸ جلد سند شهری بوده است.

تنها بیان کرد: از سال ۹۴ تا پایان سال مالی ۱۴۰۳، حدود ۴۳۸ میلیارد تومان قیر رایگان به خراسان جنوبی اختصاص یافته که در ۶۰۰ روستای استان اجرای آسفالت داشته‌ایم.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر ۹۱۸ روستای بالای ۲۰ خانوار در استان وجود دارد که در ۷۳۳ روستا، اجرای طرح هادی انجام شده است، گفت: شاخص اجرای طرح هادی در سطح کشور ۷۲ درصد بوده که این رقم در خراسان جنوبی ۸۴.۲ درصد است.

تنها بیان کرد: از سال ۹۵ حدود، ۸۸ هزار و ۸۳۵ واحد مسکونی در سطح روستاها شناسایی شده که ۵۵ هزار و ۹۸۲ واحد مقاوم‌سازی شده‌اند.