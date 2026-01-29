به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی با اشاره به برنامه‌های سازمان انرژی اتمی برای استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه، افزود: در چارچوب برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، پروژه‌های توسعه نیروگاه‌های اتمی به‌صورت مشخص تعریف و تدوین شده، سایت‌های اجرایی انتخاب شده و ساختارهای شرکتی مرتبط نیز شکل گرفته‌اند.

به گفته رییس سازمان انرژی اتمی، شرکت‌های ایجادشده با ماهیت سرمایه‌پذیر طراحی شده‌اند و با پیشرفت تدریجی پروژه‌ها و فراهم‌شدن بستر جذب منابع، عرضه سهام پروژه‌ها در بازار سرمایه در دستور کار قرار خواهد گرفت؛ رویکردی که می‌تواند امکان تأمین مالی سریع‌تر و پیشبرد مؤثرتر این طرح‌ها را فراهم کند.

اسلامی هم‌چنین با اشاره به جانمایی نیروگاه‌های اتمی در سواحل جنوبی کشور، توضیح داد: برنامه احداث دو مجموعه نیروگاهی هرکدام با ظرفیت حدود پنج هزار مگاوات آغاز شده و مراحل اجرایی آن در حال پیگیری است؛ برنامه‌ای که علاوه بر تقویت زیرساخت‌های انرژی کشور، می‌تواند فرصت‌های جدید و بلندمدتی را برای مشارکت فعال بازار سرمایه در پروژه‌های ملی ایجاد کند.