  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۳۷

اسلامی مطرح کرد؛

توسعه نیروگاه‌های اتمی با تکیه بر ظرفیت بازار سرمایه

توسعه نیروگاه‌های اتمی با تکیه بر ظرفیت بازار سرمایه

رئیس سازمان انرژی اتمی، از برنامه‌ریزی برای تأمین مالی پروژه‌های توسعه نیروگاه‌های اتمی از طریق بازار سرمایه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی با اشاره به برنامه‌های سازمان انرژی اتمی برای استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه، افزود: در چارچوب برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، پروژه‌های توسعه نیروگاه‌های اتمی به‌صورت مشخص تعریف و تدوین شده، سایت‌های اجرایی انتخاب شده و ساختارهای شرکتی مرتبط نیز شکل گرفته‌اند.

به گفته رییس سازمان انرژی اتمی، شرکت‌های ایجادشده با ماهیت سرمایه‌پذیر طراحی شده‌اند و با پیشرفت تدریجی پروژه‌ها و فراهم‌شدن بستر جذب منابع، عرضه سهام پروژه‌ها در بازار سرمایه در دستور کار قرار خواهد گرفت؛ رویکردی که می‌تواند امکان تأمین مالی سریع‌تر و پیشبرد مؤثرتر این طرح‌ها را فراهم کند.

اسلامی هم‌چنین با اشاره به جانمایی نیروگاه‌های اتمی در سواحل جنوبی کشور، توضیح داد: برنامه احداث دو مجموعه نیروگاهی هرکدام با ظرفیت حدود پنج هزار مگاوات آغاز شده و مراحل اجرایی آن در حال پیگیری است؛ برنامه‌ای که علاوه بر تقویت زیرساخت‌های انرژی کشور، می‌تواند فرصت‌های جدید و بلندمدتی را برای مشارکت فعال بازار سرمایه در پروژه‌های ملی ایجاد کند.

کد مطلب 6734830

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها