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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۲۱

سهرابی اعلام کرد:

پنج هزار مراسم بصیرت عاشورایی در بقاع متبرکه مازندران برگزار شد

پنج هزار مراسم بصیرت عاشورایی در بقاع متبرکه مازندران برگزار شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از برگزاری بیش از پنج هزار مراسم بصیرت عاشورایی در دهه اول محرم در بقاع متبرکه مازندران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیف اله سهرابی گفت: اوقاف و امور خیریه دارای دو وظیفه اساسی و رسیدگی به موقوفات و ساماندهی به آستان مقدس امامزادگان بوده که تلاش و همت به این دو مقوله مهم سبب افتخار هر کس بوده و در ایام ماه محرم، بیش از پنج هزار مراسم سوگواری و عزاداری در بقاع متبرکه مازندران برگزار شد.

وی افزود: اداره کل اوقاف و امورخیریه مازندران، در ایام ماه محرم الحرام با تشکیل ستاد استانی و شهرستانی با عنوان اجرای برنامه های متنوع و مختلف مذهبی و دینی برنامه های مختلفی در سطح بقاع متبرکه را انجام داده است.

سهرابی با اشاره به اختصاص 60 نیات واقفان خیراندیش به اقامه عزا و روضه خوانی حضرت سیدالشهداء(ع) گفت: عواید حاصل از موقوفاتی که برای ایام ماه محرم بوده در مکان و زمان خاص در این زمینه توسط ادارات اوقاف شهرستانها و متولیان موقوفات هزینه شده است.

مدیر کل اوقاف مازندران به فعالیتهای این اداره کل در خصوص ایام ماه محرم اشاره و افزود: برای اجرای دقیق نیات واقفان خیراندیش سه همایش منطقه ای در شهرهای ساری، بابل و تنکابن با متولیان موقوفات استان برگزار شد.

وی از دیگر برنامه های دهه اول را دعوت از مداحان سرشناس برای مراسمات عزاداری و سوگواری، سیاه پوش کردن بقاع متبرکه در این ماه، برپایی نمایشگاه عکس و پوستر ستارگان بصیرت در بقاع، چاپ پوستر و بنرهایی با مضامین احادیث از امام حسین (ع)، فعال کردن هسته های تذکر لسانی بقاع متبرکه، برپایی بیش از پنج هزار مراسم سوگواری و عزاداری در دهه اول محرم اعلام کرد.

سهرابی افزود: برپایی مراسم بصیرت عاشورایی به مدت 10 شب در آستانه مبارکه امامزاده عباس (ع) ساری همراه با پخش از صدا و سیما، برپایی نمازهای جماعت در امامزادگان، برگزاری مراسم سوگواری توسط هیئات مذهبی هر بقعه، ارسال پیامک های تسلیت و احادیث و گرامیداشت این ایام، تشکیل و راه اندازی دستجات و هیئات مذهبی در بقاع متبرکه، پذیرایی و ساماندهی از هیئات مذهبی تشرف یافته به بقاع متبرکه - اعزام 144 مبلغ به مناطق محروم بخشی دیگر از برنامه های این اداره کل در دهه نخست محرم امسال بوده است.

کد مطلب 1485888

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