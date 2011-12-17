پنج هزار مراسم بصیرت عاشورایی در بقاع متبرکه مازندران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیف اله سهرابی گفت: اوقاف و امور خیریه دارای دو وظیفه اساسی و رسیدگی به موقوفات و ساماندهی به آستان مقدس امامزادگان بوده که تلاش و همت به این دو مقوله مهم سبب افتخار هر کس بوده و در ایام ماه محرم، بیش از پنج هزار مراسم سوگواری و عزاداری در بقاع متبرکه مازندران برگزار شد.

وی افزود: اداره کل اوقاف و امورخیریه مازندران، در ایام ماه محرم الحرام با تشکیل ستاد استانی و شهرستانی با عنوان اجرای برنامه های متنوع و مختلف مذهبی و دینی برنامه های مختلفی در سطح بقاع متبرکه را انجام داده است.

سهرابی با اشاره به اختصاص 60 نیات واقفان خیراندیش به اقامه عزا و روضه خوانی حضرت سیدالشهداء(ع) گفت: عواید حاصل از موقوفاتی که برای ایام ماه محرم بوده در مکان و زمان خاص در این زمینه توسط ادارات اوقاف شهرستانها و متولیان موقوفات هزینه شده است.

مدیر کل اوقاف مازندران به فعالیتهای این اداره کل در خصوص ایام ماه محرم اشاره و افزود: برای اجرای دقیق نیات واقفان خیراندیش سه همایش منطقه ای در شهرهای ساری، بابل و تنکابن با متولیان موقوفات استان برگزار شد.

وی از دیگر برنامه های دهه اول را دعوت از مداحان سرشناس برای مراسمات عزاداری و سوگواری، سیاه پوش کردن بقاع متبرکه در این ماه، برپایی نمایشگاه عکس و پوستر ستارگان بصیرت در بقاع، چاپ پوستر و بنرهایی با مضامین احادیث از امام حسین (ع)، فعال کردن هسته های تذکر لسانی بقاع متبرکه، برپایی بیش از پنج هزار مراسم سوگواری و عزاداری در دهه اول محرم اعلام کرد.

سهرابی افزود: برپایی مراسم بصیرت عاشورایی به مدت 10 شب در آستانه مبارکه امامزاده عباس (ع) ساری همراه با پخش از صدا و سیما، برپایی نمازهای جماعت در امامزادگان، برگزاری مراسم سوگواری توسط هیئات مذهبی هر بقعه، ارسال پیامک های تسلیت و احادیث و گرامیداشت این ایام، تشکیل و راه اندازی دستجات و هیئات مذهبی در بقاع متبرکه، پذیرایی و ساماندهی از هیئات مذهبی تشرف یافته به بقاع متبرکه - اعزام 144 مبلغ به مناطق محروم بخشی دیگر از برنامه های این اداره کل در دهه نخست محرم امسال بوده است.