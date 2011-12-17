مرحله دوم پرداخت وام مشاغل خانگی در اردبیل آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین منوری عصر شنبه درجلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان خلخال اظهار داشت: هم اکنون مرحله اول پرداخت تسهیلات بانکی 400 میلیارد ریالی در حال پایان بوده و پس از این مرحله دوم پرداخت آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه تسهیلات مشاغل خانگی با تنفس شش ماهه و در طول 36 ماه باز پرداخت خواهد شد، اضافه کرد: بانکها حق دریافت کارمزد در طول شش ماه اول و یا اضافه کردن این مدت را به مدت 36 ماه دریافت اقساط بانکی ندارند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان افزود: انتظار می رود با توجه به زمان کم باقیمانده از سال، همه دستگاههای اجرایی مجری طرح تا بهمن ماه جاری این اعتبارات را جذب و در راستای توسعه مشاغل خانگی هزینه کنند.

به گفته وی سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، صندوق مهر امام رضا (ع)، آموزش فنی و حرفه ای، کمیته امداد و سازمان میراث فرهنگی در مرحله اول به ترتیب بیشترین فعالیت را در بخش پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی داشته اند.

منوری ابراز امیدواری کرد این سازمانها در مرحله دوم پرداخت تسهیلات نیز فعالیت خود را افزایش داده و سایر دستگاه ها و نهادهای دولتی نیز از جمله سازمان بهزیستی و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان از این قافله عقب نمانند.

وی با بیان اینکه از مجموع تعهد ایجاد 51 هزار شغل جدید در استان طی سال جاری 11 هزار شغل باید در بخش مشاغل خانگی صورت گیرد، عنوان کرد: در 9 ماه گذشته از این تعداد فقط هفت هزار و 320 مجوز صادر و پنج هزار و 746 نفر به بانکها معرفی شده اند.

فرماندار شهرستان خلخال نیز در این جلسه با انتقاد از عملکرد ضعیف بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات بانکی ابراز داشت: هم اکنون 20 طرح جدید اشتغالزایی در خلخال با ظرفیت ایجاد دو هزار شغل جدید توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی آماده اجراست اما به دلیل عدم همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات، تنها دو طرح از 20 طرح معرفی شده مورد قبول قرار گرفته است.

به گفته ذبیح الله عبداللهی عدم همخوانی منابع بانکی با مصارف را مهمترین دلیل بانکها در عدم قبول این طرحها اعلام کرد.