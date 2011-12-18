فعالان عرصه راهداری و حمل و نقل قم تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی که شامگاه شنبه در سالن همایش سازمان ملی جوانان برگزار شد، با حضور حجت الاسلام موسیپور استاندار قم، قلندر مدیر کل راه و شهرسازی، باقری مدیر کل حمل و نقل و پایانههای استان، سرهنگ نوری رئیس پلیس راه قم، سائلی مدیر عامل هلال احمر، باقری رئیس اورژانس استان و تعدادی دیگر از مسئولان دستگاههای اجرایی از فعالان عرصه راهداری و حمل و نقل استان قم تجلیل شد.
فرماندهان کلانتریهای محورهای استان، مسئولان اورژانس و هلال احمر، رانندگان نمونه حمل و نقل بین شهری، راهداران نمونه، رئیس پلیس راه استان، کارمندان نمونه شرکتهای مسافرتی و حمل کالا از جمله افرادی بودند که از آنها با اهدا لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شد.
این مراسم حاشیههایی نیز به همراه داشت که استقرار نمادین تعدادی از ادوات و دستگاههای راهداری در بیرون از محوله محل برگزاری همایش از جمله آن بود.
فعالین در بخشهای مختلف که در امر حمل و نقل نقش موثری داشتند از جمله راهداری، اورژانس و هلال احمر در این مراسم با لباسهای فرم خود حاضر شدند که این امر نظم و زیبایی خاصی به مراسم داده بود.
از دیگر حاشیههای این مراسم نیز نحوه پذیرایی بود که به حضار علاوه بر کیک و آب میوه ساندویچ نیز داده شد و در این مدت سه کلیپ و نماهنگ در خصوص چگونگی فعالیت راهداران در جادهها پخش شد تا حاضرین پذیرایی را میل کنند.
با تاخیر استاندار مجری برنامه مجبور شد تا دو نفر از کسانی که در لیست سخنرانی قرار نداشتند را برای ایراد سخنرانی دعوت کند.
در۲۶ آذرماه سال۱۳۶۱، به دنبال فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر تخلیه کشتیهای منتظر در بندرهای جنوبی کشور، ایران زمین شاهد بسیج عمومی کامیون داران شد و صحنههای کم نظیری از فداکاری، ایثار و تلاش شبانه روزی به ثبت رسید و این روز را در تاریخ کشور در یادها ماندگار ساخت.
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