تشکیل بانک اطلاعات پژوهشگران استان بوشهر ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، ماشاالله عالی حسینی صبح یکشنبه در همایش منطقه ای پژوهش در حوزه آموزش و پرورش جنوب استان، تحول نظام آموزشی را نتیجه بررسیهای پژوهشی دانست، افزود: طرح تغییر نظام آموزشی نهضت قرآن در مدارس و برگزاری کلاسهای هوشمند سند تحول بنیادین در نظام آموزشی است.

وی با بیان اینکه مدیران دستگاه های اجرایی استان به امر پژوهش کم لطفی می کنند، افزود: انتظار می رود مدیران استان زمینه گسترش و استفاده از این یافته های پژوهشی را فراهم کنند.

وی با تاکید به امر پژوهش در آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش بدون پژوهش راه به جایی نمی برد و برای داشتن قدرت باید پژوهش را در آموزش و پرورش تقویت کرد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان کنگان نیزگفت: هفته پژوهش فرصتی مناسب برای تبین جایگاه پژوهش و ارج نهادن به منزلت پژوهشگران و صاحبان قلم است .

عباس شریف افزود: در این همایش پژوهش هایی از پژوهشگران و مؤلفان فرهنگی شهرستانها و مناطق آموزش و پرورش تنگستان، دلوار، دشتی، کاکی، دیر، بردخون، کنگان، عسلویه و جم حضور دارند.