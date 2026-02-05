توافق روسیه و اوکراین برای تبادل ۳۱۴ اسیر جنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرستاده ویژه ریاستجمهوری آمریکا اعلام کرد که نمایندگان واشنگتن، مسکو و کییف در جریان نشستهای اخیر خود بر سر تبادل ۳۱۴ اسیر جنگی به توافق نهایی دست یافتهاند.
این مقام آمریکایی جزئیات بیشتری درباره زمان و نحوه اجرای این توافق ارائه نکرد، اما آن را گامی مهم در مسیر کاهش تنشها میان دو طرف توصیف کرد.
این توافق در حالی اعلام میشود که طی ماههای گذشته، مذاکرات مربوط به تبادل اسرا یکی از معدود کانالهای فعال ارتباطی میان روسیه و اوکراین بوده و چندین دور تبادل محدود نیز با میانجیگری کشورهای مختلف انجام شده است.
روسیه و اوکراین از آغاز درگیریها تاکنون چندین بار تبادل اسرا انجام دادهاند و این موضوع یکی از معدود حوزههایی است که دو طرف در آن همکاری نسبی داشتهاند.
آمریکا و برخی کشورهای اروپایی طی ماههای اخیر تلاش کردهاند روند تبادل اسرا را تسهیل کنند تا از شدت بحران انسانی ناشی از جنگ کاسته شود.
آخرین تبادل گسترده اسرا میان دو طرف در سال گذشته انجام شد که طی آن صدها نظامی و غیرنظامی آزاد شدند.
