مرمت بخشهایی از کاروانسرای ایزدخواست پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به ضرورت مرمت این اثر ارزشمند تاریخی و با توجه به ویژگیهای تاریخی و معماری این بنای تاریخی مرمت کاروانسرا در سال جاری در دستور کار معاونت میراث فرهنگی استان قرار گرفت که مرمت بخشهایی از این بنا مطابق با اعتبارات اختصاص یافته به پایان رسیده است.

با توجه به اینکه وسعت این کاروانسرا در حدی است که مرمت کامل آن نیاز به اعتبارات بیشتری دارد با توجه به اعتباراتی که در سال جاری به این بنا اختصاص یافت مرمت سنگ چین و نمای آجری طرفین ورودی و مرمت و بازسازی لبه های آجری رخ بام اطراف پشت بام و دوخت و دوز و مرمت شکافها و مرمت بخشهای آجری و طاق نمای ضربی و بندکشی در قسمت هایی از بنا از اقداماتی است که با اختصاص اعتبار 400 میلیون ریال در این بنای تاریخی انجام گرفته است.

این کاروانسرا در کناره شرقی رودخانه ایزدخواست و در شرق قلعه باستانی بنا شده است و یکی از 999 کاروانسرایی است که شاه عباس صفوی بنا کرده و از نظر معماری و زیبایی و استحکام و نیز وسعت یکی از کاروانسراهای منحصر به فرد فارس است.

مساحت کاروانسرا حدود چهار هزار مترمربع است. در ردیف جلو اطراف حیاط در اضلاع شمالی ، شرقی و جنوبی 20 باب اتاق 9 متری ساخته شده و ورودی آن در ضلع غربی با سرسرای بلندی حدود 10 متر است.

از این مکان طی سالهای حدود 1324 تا 1350 شمسی به عنوان ژاندارمری استفاده میشده است. کاروانسرا در سال 1354 به شماره 1112 به فهرست آثار ملی ایران پیوست.