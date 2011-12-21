تاریخ ایران از مردم ورامین جز بزرگواری و ایمان چیزی ثبت نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد در چهارمین سفر هیئت دولت به شهرستان ورامین در جمع مردم در ورزشگاه تختی، افزود: من به تک تک شما عشق می ورزم و آنها را دوست دارم و از مردم ورامین، قرچک، جوادآباد، خیرآباد و روستاها به خاطر همه خوبیهای مردم این شهرستان تشکر می کنم.

وی بیان کرد: خدا را شاکریم که مردم ورامین در مقطعی از تاریخ با پذیرش فرهنگ حسینی و فرهنگ شهادت، شب را با حاکمیت مستکبران و ظالمان در هم شکستند و راه آزادگی را به دنیا نشان دادند.

رئیس جمهور افزود: از مردم ورامین به خاطر لطفی که به من در انتخابات داشتند، سپاسگزارم و همچنین به خاطر اجتماع عظیم و دشمن شکن مردم ورامین از آنها تشکر می کنم، چراکه با این تجمع یکبار دیگر اعلام کردید که مردم زنده، پاینده و با عزت هستید.

ساختن ایران بالاترین عمل صالح و انقلابی است

وی با بیان اینکه امروز ساختن ایران بالاترین عمل صالح و انقلابی است، بیان کرد: همه حرکت دشمن متمرکز بر عدم ساختن و پیشرفت ایران است.

احمدی نژاد اضافه کرد: آنها نمی خواهند بگذارند ایران شکوفا شده و از تمام امکانات خودش استفاده کند؛ درباره ساختن باید کارهای فراوانی انجام شود؛ یکی از کارهایی که باید انجام شود، همه باید دست در دست هم بدهند.

وی یادآور شد: حرکتی انقلابی و جهشی برای ایجاد اشتغال و ریشه کنی بیکاری جوانان کشور ضروری است.

رئیس جمهور ادامه داد: کارهایی که ما باید انجام دهیم تسهیلات، راهنمایی و ایجاد اشتغال است و کارهای ما کمک و یاری به دولت برای ایجاد اشتغال است.

وی با تأکید بر اینکه هر کس دلسوز کشور است باید برای آبادانی کشور تلاش کند، گفت: در ورامین زمین، امکانات و جوانان خوب و تلاشگر وجود دارند و باید تلاش شود تا ایجاد اشتغال شود.

دولت تصمیم گرفته جوانها را در شهرستان ورامین سازماندهی کند

احمدی نژاد افزود: دولت تصمیم گرفته جوانها را در شهرستان ورامین سازماندهی کند زمین و تسهیلات در اختیارشان برای کشاورزی، دامداری و ایجاد اشتغال قرار بدهد.

وی تصریح کرد: در جلسه دولت، کارهایی که انجام نشده مورد بررسی قرار می گیرد و اگر کمبود بودجه و مشکل باشد برطرف می کنیم تا همه مصوبات اجرایی شود.

وی با اشاره به اینکه اخبار خوب از جلسه دولت خواهید شنید، اظهار داشت: ما مصمم هستیم که به کمک خدا همه قولهایی که به مردم ورامین داده ایم در همین دولت دهم علمیاتی و اجرایی کنیم.