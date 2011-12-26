به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح همزمان کارخانه سیمان نیزار قم و 5 هزار و 830 واحد مسکن مهر با اشاره به مشکلات مردم در بخش سیمان گفت: در سالهای اوایل فعالیت دولت نهم مشکلات زیادی در زمینه سیمان وجود داشت که سهمیه بندی، نوسانات قیمت و ... از جمله این مشکلات بود.

وی ادامه داد: در مقطعی از زمان سیمان به تنی 140 هزار تومان رسید و وضعیت تولید سیمان نیز 33 میلیون تن بود و مردم برای گرفتن سیمان در صف ها می ایستادند.

رئیس جمهور افزود: با همت صنعتگران، سرمایه گذاران، وزارت صنایع و دلسوزان الان ظرفیت تولید سیمان در کشور از مرز 76 میلیون تن گذشت و این مقدار تا پایان سال به 80 میلیون تن افزایش می یابد.

احمدی نژاد با بیان اینکه ایران به صادر کنندگان مهم دنیا در زمینه سیمان می پیوندد تصریح کرد: سال گذشته 12 میلیون تن سیمان به کشورهای دیگر صارد شد و امسال نیز حجم صادرات سیمان افزایش خواهد یافت.

موضوع مسکن به مسکن مهر تمام نمی شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود به افتتاح 5 هزار 830 واحد مسکن مهر در قم اشاره کرد و افزود: من از کودکی در خاطرم هست که همیشه داشتن مسکن یک دغدغه تقریبا بی پایان بود و نوسان قیمت مسکن همه را آزار می داد.

احمدی نژاد با بیان اینکه مسکن نیاز اولیه مردم است، تاکید کرد: در گذشته هر 2 یا 3 سال شاهد جهش در بازار مسکن بودیم و افرادی یک عمر در آرزوی 70 متر مسکن بودند.

وی تاکید کرد: امروز در تمام کشور ساخت و ساز مسکن مهر ادامه دارد و داریم به نقطه ای می رسیم که پاسخگویی به نیاز مسکن به روز می شود.

وی با اشاره به احداث بیش از 41 هزار واحد مسکن مهر در قم تاکید کرد: از این تعداد 28 هزار نفر برای دریافت مسکن اقدام به ثبت نام کرده کرده اند.

رئیس جمهور با بیان اینکه طرح مسکن مهر باید تا جایی پیش برود که مشکل مسکن به روز برطرف شود، تاکید کرد: موضوع مسکن به مسکن مهر تمام نمی‌شود بلکه مسکن مهر یگ گام سریع اورژانسی است و ما درآینده باید به سمت شهرسازی و معماری و تهیه مسکن وسیع تر برویم.

احمدی نژاد با اشاره به جمعیت کنونی کشور که 75 میلیون نفر اعلام کرد ادامه داد: مقام معظم رهبری فرمودند که این جمعیت تا 150 میلیون نفر افزایش یابد و البته قم باید در این زمینه پیشتاز باشد.

قم یگانه است

وی در بخش دیگری از سخنان خود به سالروز قیام خونین مردم قم در 19 دی اشاره کرد و افزود: قیام مردم قم ستون‌های اصلی خشن ترین دیکتاتوری وابسته و فاسد را در هم شکست و راه را برای پیروزی عظیم انقلاب اسلامی باز کرد.

رئیس جمهور ادامه داد: قم یگانه است و دردانه‌ای از اهل بیت پیامبر(ص) در خودش جای داده و در دامان پر مهر آن هزاران عالم، مجاهد، فیلسوف، دانشمند، عارف، شهدا، جانبازان و ایثارگران را تربیت کرد.

احمدی نژاد تاکید کرد: اگر قم هیچ کاری نمی کرد الا اینکه چند سال میزبان امام بود جا داشت تا ابد نام قم در تارک تاریخ بدرخشد.