اعضای کمیته علمی همایش روابط عمومی الکترونیک معرفی شدند

امیرعباس تقی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر از محمد سلطانی‌فر به عنوان رئیس کمیته علمی، سعیدرضا عاملی، شهیندخت خوارزمی، یونس شکرخواه، داود زارعیان، علی اصغر محکی و حمید ضیایی‌پرور به عنوان اعضای کمیته علمی هفتمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک نام برد.

دبیر هفتمین همایش روابط‌عمومی‌الکترونیک اضافه کرد: استادان برجسته‌ای چون یحیی کمالی‌پور، کاظم معتمدنژاد و میرسعید قاضی همواره مشوق و راهنمای این حرکت مؤثر بوده‌‌اند و در این دوره نیز از مشورت و راهنمایی‌های ایشان استفاده خواهیم کرد.

تقی‌پور همچنین ادامه داد: در هفتمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک، استاد پیشگام روابط‌عمومی الکترونیک، معرفی خواهد شد.

وی با اعلام اینکه این همایش همزمان با روز جهانی ارتباطات و روز ملی روابط‌عمومی در اردیبهشت ماه 91 برگزار خواهد شد افزود: نحوه برگزاری این همایش با نوآوری‌هایی نسبت به دوره‌های پیشین، همراه خواهد بود.

تقی‌پور با اعلام اینکه بزودی محور مقالات و نحوه شرکت علاقمندان در همایش اعلام خواهد شد گفت: گروهی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در برگزاری این همایش، دبیرخانه را همراهی می‌کنند.

دبیر هفتمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک در ادامه افزود: همایش روابط عمومی الکترونیک به صورت سالانه برگزار می‌شود که دارای کمیته‌های مختلفی از جمله کمیته روابط عمومی، تبلیغات، امور هماهنگی و اجرایی، سایت اطلاع رسانی و علمی است که مهمترین کمیته آن که کمیته علمی به شمار می‌رود که اساتید زیادی به اظهار نظر درباره برگزاری مناسب همایش می‌پردازند.

به گفته تقی‌پور این همایش هرساله به منظور برگزاری خود، محورهایی مشخص و فراخوان عمومی منتشر می‌کند‌ تا دانشجویان و جوانان مستعد و علاقمند در حوزه ارتباطات، مقالات خود را ارسال و بعد از ارزیابی کمیته علمی از امکان ارائه آن برخوردار می‌شوند. همچنین برای تضمین کیفیت همایش تعدادی مقاله به اساتید سفارش داده می‌شود.

وی همچنین گفت: دبیرخانه دائمی همایش روابط‌عمومی الکترونیک در سال 83 و با هدف آشنا کردن فعالان روابط‌عمومی با تکنولوژی‌های نوین ارتباطات و اطلاعات، کار خود را آغاز و تا کنون علاوه بر برگزاری همایش‌های سالانه، نسبت به برگزاری کارگاه‌های عملی، چاپ و توزیع کتاب، مدیریت سایت روابط‌عمومی الکترونیک، معرفی چهره‌های مستعد و جوان به جامعه ارتباطی کشور و همچنین تقدیر از اساتید پیشگام در این حوزه، اقدام کرده است.