مجموعه آثار آیت الله فاضل لنکرانی در نمایشگاه کتاب حوزه عرضه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) و انتشارات امیرالعلم، غرفه مشترکی را در دومین نمایشگاه کتاب حوزه دایر کرده و به عرضه کتابهای مذهبی و درسی حوزوی اقدام کردهاند.
تعداد کتابهای عرضه شده در غرفه این دو ناشر 60 عنوان بوده که بیش از 20 جلد از آنها از کتابهای چاپ نخست هستند.
کتاب "طهارت"، "صلواة " در دو جلد و " آیین کیفری" در سه جلد از آثاری هستند که در توسط انتشارات مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) به چاپ رسیده و به گفته مسئولان این غرفه از کتابهای مورد نیاز طلاب علوم دینی بوده و با استقبال خوبی مواجه شدهاند.
یکی دیگر از آثار ارزشمند عرضه شده توسط انتشارات مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، دوره کامل شرح تحریرالوسیله امام خمینی(ره) است که در دوران حیات آیت الله فاضل لنکرانی گردآوری شده و اکنون به زیور طبع آراسته شده است.
دوره 16 جلدی اصول فقه نیز از کتابهایی است که طلاب علوم دینی و سایر محققین حوزوی میتوانند نسبت به تهیه آن در این غرفه اقدام کنند.
عرضه لوح فشرده دروس خارج فقه و اصول آیت الله فاضل لنکرانی و نیز مجموعه DVD آثار این مرجع عالیقدر جهان تشیع، از دیگر محصولات فرهنگی است که در غرفه مشترک این دو ناشر در اختیار علاقمندان قرار گرفته و دسترسی محققان را به مجموعه ای عظیم از کتابهای ارزشمند فراهم ساخته است.
قم - خبرگزاری مهر: انتشارات مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) به همراه انتشارات امیرالعلم اقدام به برپایی غرفهای در دومین نمایشگاه کتاب حوزه و ارائه مجموعه آثار آیت الله العظمی فاضل لنکرانی کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) و انتشارات امیرالعلم، غرفه مشترکی را در دومین نمایشگاه کتاب حوزه دایر کرده و به عرضه کتابهای مذهبی و درسی حوزوی اقدام کردهاند.
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