احتمال حضور فیکس طارمی مقابل پاناتینایکوس قوت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال المپیاکوس در هفته بیستم سوپرلیگ یونان شامگاه یکشنبه ۱۹ بهمن و از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران رو در روی تیم پاناتینایکوس قرار خواهد گرفت و شاگردان خوزه لوئیز مندلیبار در المپیاکوس برای حفظ صدرنشینی نیاز به کسب پیروزی و سه امتیاز این بازی خانگی دارند.

سایت «sdna» یونان در این رابطه نوشت: مهدی طارمی در این مدت در شرایط بسیار خوبی قرار دارد و موفق شده در دیدارهای نئا فیلادلفیا و تریپولی گلزنی کند و خوزه لوئیز مندیلیبار سرمربی تیم او را برای حضور در ترکیب اصلی در دربی یکشنبه مقابل پاناتینایکوس در نظر گرفته است.

این مهاجم ایرانی به‌خوبی جای خالی ایوب الکعبی را پُر کرده و با گلی که مقابل آستراس به ثمر رساند، تعداد گل‌های خود را در این فصل به ۱۶ گل در ۲۶ بازی رساند و علاوه بر آن ۵ پاس گل نیز داده است. آمار او بسیار چشمگیر است و سرمربی باسکی تیم تصمیم دارد با قرار دادن او در ترکیب اصلی این عملکرد را پاداش دهد.

در مورد وضعیت الکعبی، ناراحتی او در ناحیه کشاله ران کاهش یافته و دیروز به‌صورت عادی تمرین کرد و انتظار می‌رود امروز هم همین‌طور باشد. این بازیکن مراکشی در فهرست تیم حضور خواهد داشت، اما احتمالاً به‌عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین می‌شود، مگر اینکه تصمیم گرفته شود از دو مهاجم استفاده شود. علاوه بر این کلایتون که به تازگی به تیم اضافه شده روی نیمکت حضور خواهد داشت.