ترافیک سنگین در محور هراز؛ تردد روان در سایر محورهای شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، صبح روز جمعه، ۱۷ بهمن، بر اساس آخرین تصاویر دریافتی از دوربین‌های راهداری، ترافیک سنگین در محور هراز، مسیر شمال به جنوب، در محدوده‌های سه‌راهی چلاو، آب‌اسک و زیار گزارش شده است.

با این حال، تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت (در مسیر رفت و برگشت) همچنین محور هراز در مسیر جنوب به شمال، روان و بدون مشکل است.

همچنین محورهای شمالی کشور در حال حاضر فاقد هرگونه مداخله جوی بوده و شرایط جوی پایداری بر این مناطق حاکم است.