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۱۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۱۰

ترافیک سنگین در محور هراز؛ تردد روان در سایر محورهای شمالی

ترافیک سنگین در محور هراز؛ تردد روان در سایر محورهای شمالی

بر اساس آخرین تصاویر دوربین‌های راهداری، محور هراز در مسیر شمال به جنوب با ترافیک سنگین همراه است، اما تردد در دیگر محورهای شمالی کشور روان گزارش می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح روز جمعه، ۱۷ بهمن، بر اساس آخرین تصاویر دریافتی از دوربین‌های راهداری، ترافیک سنگین در محور هراز، مسیر شمال به جنوب، در محدوده‌های سه‌راهی چلاو، آب‌اسک و زیار گزارش شده است.

با این حال، تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت (در مسیر رفت و برگشت) همچنین محور هراز در مسیر جنوب به شمال، روان و بدون مشکل است.

همچنین محورهای شمالی کشور در حال حاضر فاقد هرگونه مداخله جوی بوده و شرایط جوی پایداری بر این مناطق حاکم است.

کد مطلب 6740723
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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