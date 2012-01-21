همایش 10 هزار نفری کوهپیمایی خانواده شهدای استان مرکزی برگزار می شود

حجت‌الاسلام حسن هنرمند در گفتگو با خبرنگارمهر افزود: این همایش از منطقه میدان کوهنورد اراک آغاز و در گلزار شهدای گمنام این منطقه به پایان خواهد رسید.

وی گفت: در این همایش جامعه ایثارگری استان با پیمودن کوه نور الشهدا بر سر مزار شهدای گمنام در بالای این کوه حاضر شده و با آرمان های امام و شهدا تجدید پیمان می کنند.

وی افزود: برگزاری مراسم میهمانی لاله ها از دیگر برنامه های بنیاد شهید و امور ایثارگران است که همچون سالهای گذشته با حضور گسترده مردم ولایتمدار و انقلابی استان مرکزی و مسئولان در گلزار شهدای شهر اراک و دیگر شهرستان های استان برگزار می شود.

هنرمند افزود: در ایام دهه مبارک فجر علاوه بر برگزاری برنامه‌ها و مسابقات مختلف ورزشی، فرهنگی برنامه هایی چون دیدار و سرکشی از خانواده‌‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران و برگزاری چند‌ یادواره شهید در شهرهای مختلف استان نیز برگزار می شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی افزود: دهه مبارک فجر فرصت مناسبی برای تبیین و شناسایی انقلاب و پرداختن به چگونگی شکل‌گیری آن و نقش رهبری امام راحل و دستاوردهای این انقلاب‌ است.