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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۹:۰۱

هنرمند به مهر خبر داد:

همایش 10 هزار نفری کوهپیمایی خانواده شهدای استان مرکزی برگزار می شود

همایش 10 هزار نفری کوهپیمایی خانواده شهدای استان مرکزی برگزار می شود

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی گفت: همایش کوهپیمایی ویژه خانواده شهدا همزمان با دهه مبارک فجر و در روز جمعه 14 بهمن ماه در منطقه عمومی کوهنورد اراک برگزار می شود.

حجت‌الاسلام حسن هنرمند در گفتگو با خبرنگارمهر افزود: این همایش از منطقه میدان کوهنورد اراک آغاز و در گلزار شهدای گمنام این منطقه به پایان خواهد رسید.

وی گفت: در این همایش جامعه ایثارگری استان با پیمودن کوه نور الشهدا بر سر مزار شهدای گمنام  در بالای این کوه حاضر شده و با آرمان های امام و شهدا تجدید پیمان می کنند.

 وی افزود: برگزاری مراسم میهمانی لاله ها از دیگر برنامه های بنیاد شهید و امور ایثارگران است که همچون سالهای گذشته با حضور گسترده مردم ولایتمدار و انقلابی استان مرکزی و مسئولان در گلزار شهدای شهر اراک و دیگر شهرستان های استان برگزار می شود.

هنرمند افزود: در ایام دهه مبارک فجر علاوه بر برگزاری برنامه‌ها و مسابقات مختلف ورزشی، فرهنگی برنامه هایی چون دیدار و سرکشی از خانواده‌‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران و برگزاری چند‌ یادواره شهید در شهرهای مختلف استان نیز برگزار می شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی افزود: دهه مبارک فجر فرصت مناسبی برای تبیین و شناسایی انقلاب و پرداختن به چگونگی شکل‌گیری آن و نقش رهبری امام راحل و دستاوردهای این انقلاب‌ است.

کد مطلب 1515106

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