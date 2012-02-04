به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز کاپ آسیا هر سال با حضور 16 بازیکن برتر قاره در هر دو بخش مردان و زنان برگزار میشود. این رقابتها در سال جاری میلادی همچون سال گذشته به میزبانی چین برگزار میشود و البته این بار در شهر "گوانگجو".
مسابقات تنیس روی میز 2012 کاپ آسیا از 18 فروردین ماه آغاز شده و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت. نوشاد عالمیان و ندا شهسواری نمایندگان ایران در این رقابتها هستند. سال گذشته عالمیان با صعود به مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای کاپ آسیا در "چانگ شا" برای نخستینبار به عنوان ششم دست یافت. پریسا صمدی هم در رده مشترک سیزدهمی قرار گرفت.
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