به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز کاپ آسیا هر سال با حضور 16 بازیکن برتر قاره در هر دو بخش مردان و زنان برگزار می‌شود. این رقابت‎ها در سال جاری میلادی همچون سال گذشته به میزبانی چین برگزار می‎شود و البته این بار در شهر "گوانگجو".

مسابقات تنیس روی میز 2012 کاپ آسیا از 18 فروردین ماه آغاز شده و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت. نوشاد عالمیان و ندا شهسواری نمایندگان ایران در این رقابت‎ها هستند. سال گذشته عالمیان با صعود به مرحله یک چهارم نهایی رقابت‎های کاپ آسیا در "چانگ شا" برای نخستین‎بار به عنوان ششم دست یافت. پریسا صمدی هم در رده مشترک سیزدهمی قرار گرفت.