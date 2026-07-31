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۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۶

عوامل شهادت ۳ پلیس شادگانی دستگیر شدند

عوامل شهادت ۳ پلیس شادگانی دستگیر شدند

شادگان - فرمانده انتظامی خوزستان از به هلاکت رسیدن و دستگیری قاتلان سه پلیس شادگانی در کمتر از ۲۴ ساعت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمود میرفیضی عصر امروز جمعه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: ماموران انتظامی شادگان روز پنج شنبه ۸ مردادماه با هماهنگی قضایی برای دستگیری دو نفر قاچاقچی سلاح و مهمات به یکی از مناطق این شهرستان اعزام شدند.

وی افزود :افراد شرور به محض مشاهده ماموران به صورت کاملاً ناجوانمردانه‌ به طرف آنها شلیک که با آتش متقابل پلیس مواجه شدند.

فرمانده انتظامی خوزستان با اشاره به شهادت سه تن از کارکنان پلیس در این درگیری افزود: مأموران با تحقیقات گسترده پلیسی محل اختفا افراد شرور را شناسایی و در یک عملیات منسجم با آتش متقابل یک نفر از قاچاقچیان را به هلاکت رسانده و نفر دوم پس از مجروح شدن دستگیر شد.

سردار میرفیضی ضمن عرض تبریک و تسلیت شهادت سه پلیس شجاع و جان برکف تصریح کرد: فرماندهی انتظامی با هرگونه ناامنی و قانون شکنی قاطعانه برخورد خواهد کرد و در این راه از اهدایِ جان شیرین خود دریغ نخواهد کرد.

کد مطلب 6904596

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    نظرات

    • امین IR ۰۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
      1 0
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      آخه در سال چرا اینقدر انتظامی شهید میشه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟سه نفر خیلیه به خدا
    • زینب بانو جان IR ۰۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
      0 1
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      خب اسامی اون افراد شرور قاچاقچی اسلحه چیست ؟؟؟؟؟؟؟خدا لعنتشون کنه انشاالله ببینم روزی که به دار مجازات سرشون قطع بشه.قبرشون اتیش بگیره بحق فاطمه ی زهرا
    • IR ۰۶:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
      1 0
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      آفرین به پلیس ♥️...که تونست این تروریست‌ها رو سریع شناسایی کنه

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