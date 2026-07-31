شکوه بازگشت؛ خسروی با تمام قوا مهیای میزبانی موج بازگشت زائران است

خبرگزاری مهر - گروه استانها: با آغاز موج بازگشت زائران اربعین حسینی از عتبات عالیات، مرز بینالمللی خسروی و استان کرمانشاه بار دیگر در کانون خدمترسانی به میلیونها عاشق اباعبدالله الحسین (ع) قرار گرفتهاند. پس از آنکه در روزهای گذشته بخش عمده زائران از این گذرگاه رسمی با شور و اشتیاقی وصفناپذیر راهی عراق شدند، اکنون با توجه به توصیههای ستاد مرکزی اربعین، مسئولان اجرایی و دستگاههای خدماترسان مبنی بر مدیریت زمان سفر و بازگشت پیش از روز اربعین، از شامگاه گذشته روند بازگشت زائران به کشور آغاز شده است. پیشبینیها از افزایش چشمگیر حجم ترددها در روزهای آینده حکایت دارد و بر همین اساس، تمامی دستگاههای اجرایی، امدادی، انتظامی، درمانی، حملونقل و خدماتی استان کرمانشاه با آمادگی کامل وارد مرحله دوم مأموریت اربعین، یعنی تسهیل بازگشت ایمن و روان زائران، شدهاند.
مرز خسروی که طی سالهای اخیر به یکی از مهمترین و روانترین گذرگاههای اربعین تبدیل شده، امسال نیز نقشی محوری در مدیریت تردد زائران ایفا میکند. قرار گرفتن این مرز در کوتاهترین مسیر دسترسی به بغداد و کربلای معلی، برخورداری از زیرساختهای گسترده، پارکینگهای وسیع، امکانات رفاهی مجهز، سامانههای حملونقل، موکبهای متعدد و استقرار نیروهای امدادی، موجب شده است بخش قابلتوجهی از زائران این مسیر را برای بازگشت به کشور انتخاب کنند. برآوردها نشان میدهد بین ۶۰ تا ۷۰ درصد زائران ایرانی که در ایام اربعین به عتبات عالیات مشرف شدهاند، از مسیر استان کرمانشاه و مرز خسروی تردد کرده یا خواهند کرد؛ موضوعی که اهمیت برنامهریزی دقیق برای مدیریت موج بازگشت را دوچندان میکند.
در همین راستا، طی هفتههای گذشته مجموعهای از اقدامات زیرساختی و خدماتی در استان کرمانشاه به اجرا درآمده است. از آمادهسازی محورهای مواصلاتی، استقرار گسترده پلیس راه و راهور، تقویت ناوگان حملونقل عمومی، تجهیز مراکز درمانی و اورژانس، استقرار دهها موکب پذیرایی، افزایش ظرفیت پارکینگها تا آمادهباش نیروهای هلالاحمر و آتشنشانی، همگی با هدف فراهم کردن شرایطی تدارک دیده شدهاند که زائران پس از روزها زیارت و پیادهروی، بدون دغدغه وارد کشور شده و سفر بازگشت خود را با آرامش ادامه دهند.
توصیههای مکرر مسئولان به زائران برای مدیریت زمان بازگشت و پرهیز از موکول کردن خروج از عراق به روزهای منتهی به اربعین، سبب شده است روند بازگشت شتاب بگیرد. استان کرمانشاه اکنون خود را برای روزهایی پرحجم از تردد آماده کرده است؛ روزهایی که علاوه بر مدیریت عبور و مرور، تأمین امنیت، خدمات درمانی، اسکان موقت و تغذیه اهمیت ویژهای پیدا میکند. خسروی امروز با تکیه بر تجربه سالهای گذشته و مشارکت گسترده موکبداران، آماده میزبانی از موج بزرگ بازگشت است تا این بخش از سفر معنوی زائران نیز با سهولت به پایان برسد.
عبور از مرز نیم میلیون؛ شتاب گرفتن موج بازگشت در خسروی
بهرام سلیمانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه و جانشین ستاد اربعین استان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند افزایشی ترددها اظهار کرد: در روز هشتم مردادماه بیش از ۱۰۲ هزار نفر از مرز خسروی تردد کردند که این میزان، به وضوح بیانگر شتاب گرفتن حرکت زائران است و نشان میدهد توصیهها برای مدیریت زمان سفر مؤثر واقع شده است.
وی با تشریح آخرین آمار زائران به خبرنگار مهر افزود: از آغاز رسمی عملیات اربعین تاکنون، مجموع تردد زائران ورودی و خروجی از مرز خسروی به بیش از ۵۱۵ هزار نفر رسیده است. پیشبینی میشود با نزدیک شدن به روزهای اوج سفر، این روند افزایشی با شیب بسیار تندتری به ویژه در مسیر بازگشت به کشور ادامه داشته باشد. خوشبختانه تردد در مرز خسروی بهصورت کاملاً روان و منظم در جریان است؛ زیرساختها و ظرفیتهای لازم برای پذیرش زائران بازگشتی فراهم شده و تمامی دستگاههای اجرایی، خدماتی، امدادی و انتظامی استان با آمادگی صددرصدی در حال خدمترسانی هستند.
نظم ترافیکی در شاهراههای استان؛ بدون تصادف فوتی
سرهنگ مهدی امجدیان، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادگی کامل پلیس راهور برای مدیریت ترافیک خبر داد و گفت: از ابتدای اجرای طرح اربعین، ۹۵ گشت شامل ۶۳ تیم خودرویی و ۳۲ تیم موتوری در کنار ۱۰۰ نیروی پیاده در شهرهای مسیر تردد زائران به کارگیری شدهاند و به صورت شبانهروزی در حال ارائه خدمات و روانسازی بار ترافیکی هستند.تیمهای ما بر اساس برنامهریزی و بلوکبندی در تمامی هشت ورودی اصلی استان و مسیرهای منتهی به مرز خسروی مستقر شدهاند.
وی با اشاره به گرههای ترافیکی مقطعی تصریح کرد: در برخی ساعات شبانهروز در شهرهای بیستون، ماهیدشت و حمیل به دلیل نبود کمربندی، گرههای ترافیکی موقتی ایجاد میشود، اما نیروهای پلیس راهور با استقرار ۲۴ ساعته در این نقاط، روانسازی عبور و مرور را به خوبی مدیریت میکنند. همچنین یکی از دستاوردهای مهم ما در این ایام، راهاندازی ۱۰ ایستگاه خوابزدایی در مسیر تردد زائران از کنگاور تا مرز خسروی با همکاری سازمان راهداری است که نقش مؤثری در کاهش خستگی رانندگان داشته است.
رئیس پلیس راهور استان در پایان گفتگو با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: با وجود افزایش پنج درصدی تردد از شهر قصرشیرین به سمت پایانه مرزی نسبت به سال گذشته، از آغاز اجرای طرح اربعین تاکنون هیچ تصادف فوتی در حوزه درونشهری و برونشهری استان به ثبت نرسیده است. سامانههای هوشمند کنترل ترافیک به صورت کامل فعال هستند و از زائران تقاضا داریم در مسیر بازگشت، با رعایت قوانین و پرهیز از شتابزدگی، سفری ایمن را رقم بزنند.
کرمانشاه؛ میزبان ۷۰ درصد زائران اربعین در مسیر بازگشت
منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه ویژه این استان در نقشه زیارتی کشور بیان کرد: «بین ۶۰ تا ۷۰ درصد زائرانی که به سمت مرزهای مهران و خسروی حرکت میکنند، از جغرافیای استان کرمانشاه عبور میکنند و این استان افتخار میزبانی بخش عمده و اصلی زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را بر عهده دارد.
استاندار کرمانشاه با اعلام آمادگی برای موج بازگشت به خبرنگار مهر گفت: تا پایان وقت اداری روز گذشته، بیش از ۵۲۰ هزار تردد از مرز بینالمللی خسروی به ثبت رسیده است. بر اساس ارزیابیهای انجامشده، از امشب و صبح فردا شاهد افزایش خیرهکننده بازگشت زائران خواهیم بود. در همین راستا، تمامی موکبهایی که وظیفه خدمترسانی و پذیرایی در مسیر بازگشت را بر عهده دارند فعال شدهاند و هماهنگی بینظیری میان ۱۸ کمیته ستاد اربعین استان برای ارائه خدمات مطلوب شکل گرفته است.
مرز بینالمللی خسروی با ثبت رکوردهای کمنظیر تردد و برقراری امنیت و نظم ترافیکی صددرصدی، نشان داد که این گذرگاه مستعد تبدیل شدن به شاهراه اصلی و دائمی زیارت عتبات عالیات است. این میزبانی باشکوه که با همدلی بینظیر مردم و دستگاههای اجرایی رقم خورده، نویدبخش آیندهای روشن برای توسعه پایدار اقتصاد گردشگری مذهبی در غرب کشور است؛ اما برای استمرار این موفقیت، مطالبه مشخص و قاطع از دستگاههای ملی و وزارت راه و شهرسازی این است که با تخصیص بودجههای ویژه، نسبت به تکمیل سریع کمربندیهای شهرهای مسیر (نظیر بیستون و ماهیدشت) و توسعه بزرگراههای منتهی به مرز اقدام کنند تا این مسیر پربرکت، در سالهای آینده میزبان سیل عظیمتری از عاشقان بدون کوچکترین گره ترافیکی باشد.
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