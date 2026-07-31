پیکر شهید سرهنگ یونس حاجی عزیزی در کرمانشاه تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تشییع پیکر مطهر شهید سرهنگ یونس حاجی عزیزی از شهدای نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با حضور فرماندهان و کارکنان یگانهای نزاجا و جمعی از مردم شهیدپرور شهرستان کرمانشاه برگزار شد.
در این مراسم که با حضور گسترده خانوادههای شهدا، نیروهای مسلح، مسئولان و اقشار مختلف مردم همراه بود، پیکر این شهید والامقام بر دوش همرزمان و مردم قدرشناس کرمانشاه تشییع شد.
شهید یونس حاجی عزیزی از نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که در جریان حملات اخیر آمریکا به کرمانشاه به شهادت رسید.
حضور فرماندهان و کارکنان یگانهای نیروی زمینی ارتش در این مراسم، جلوهای از تجلیل همرزمان از این شهید و ادای احترام به مقام شامخ شهدای مدافع امنیت و عزت ایران اسلامی بود.
مردم کرمانشاه نیز با حضور در این آیین، ضمن بدرقه پیکر مطهر شهید یونس حاجی عزیزی، بار دیگر بر تداوم راه شهدا و حمایت از نیروهای مسلح در مسیر دفاع از کشور و امنیت مردم تأکید کردند.
شهید یونس حاجی عزیزی از اهالی شهرستان تویسرکان و متولد سال ۱۳۶۹ معرفی شده و در حمله تروریستی شامگاه هشتم مرداد به کرمانشاه به شهادت رسیده است
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