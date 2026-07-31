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۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۷

پیکر شهید سرهنگ یونس حاجی عزیزی در کرمانشاه تشییع شد

پیکر شهید سرهنگ یونس حاجی عزیزی در کرمانشاه تشییع شد

کرمانشاه- پیکر مطهر شهید سرهنگ یونس حاجی عزیزی، از شهدای نیروی زمینی ارتش، با حضور فرماندهان و کارکنان یگان‌های نزاجا و مردم شهیدپرور کرمانشاه تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تشییع پیکر مطهر شهید سرهنگ یونس حاجی عزیزی از شهدای نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با حضور فرماندهان و کارکنان یگان‌های نزاجا و جمعی از مردم شهیدپرور شهرستان کرمانشاه برگزار شد.

در این مراسم که با حضور گسترده خانواده‌های شهدا، نیروهای مسلح، مسئولان و اقشار مختلف مردم همراه بود، پیکر این شهید والامقام بر دوش همرزمان و مردم قدرشناس کرمانشاه تشییع شد.

شهید یونس حاجی عزیزی از نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که در جریان حملات اخیر آمریکا به کرمانشاه به شهادت رسید.

حضور فرماندهان و کارکنان یگان‌های نیروی زمینی ارتش در این مراسم، جلوه‌ای از تجلیل همرزمان از این شهید و ادای احترام به مقام شامخ شهدای مدافع امنیت و عزت ایران اسلامی بود.

مردم کرمانشاه نیز با حضور در این آیین، ضمن بدرقه پیکر مطهر شهید یونس حاجی عزیزی، بار دیگر بر تداوم راه شهدا و حمایت از نیروهای مسلح در مسیر دفاع از کشور و امنیت مردم تأکید کردند.

شهید یونس حاجی عزیزی از اهالی شهرستان تویسرکان و متولد سال ۱۳۶۹ معرفی شده و در حمله تروریستی شامگاه هشتم مرداد به کرمانشاه به شهادت رسیده است

کد مطلب 6904534

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    نظرات

    • مهدی IR ۲۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
      0 0
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      ارتش تسلیت
    • سرباز وطن سروان جعفری IR ۰۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
      1 0
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      راهت ادامه داره هم نظامی واقعی!!! هم شهید زحمت کش و رنج کش.. خوش به حالت ای آسمانی... در این ایام اربعین حسینی...... به قافله عشق پیوستی.... ارتش کلمه طیبه است....
    • وحید جعفری کرمانشاه IR ۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
      0 0
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      ای مروارید و ای افتخار ارتش و ای در گرانبها و ای کابوس آشفتگی دشمنان شهادت ت بکام....

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