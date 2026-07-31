بحران مرزی میان اسپانیا و مراکش/ کشته شدن ۳۴ مهاجر در «سئوتا»+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام اسپانیایی از افزایش آمار کشته ها در نتیجه تلاش مهاجران مراکشی برای ورود به منطقه خودمختار سئوتا (سبته) اسپانیا واقع در شمال آفریقا به ۳۴ نفر خبر داد.





«پدرو سانچز» نخست‌ وزیر اسپانیا امروز جمعه ورود انبوه مهاجران از مراکش به منطقه خودمختار سئوتا را حمله به حاکمیت و نقض تمامیت ارضی اسپانیا خواند.

سانچز افزود: دولت اسپانیا در کنار شهر سئوتا ایستاده است و ما احساسات و وضعیت اضطراب‌ آوری را که آنها در این ساعات، به ‌ویژه از امروز، تجربه می ‌کنند، درک می ‌کنیم.

وی همچنین تاکید کرد که کشورش روند بازگرداندن مهاجرانی را که از روز گذشته به صورت غیرقانونی وارد سئوتا شده ‌اند، تسریع کرده است.

سانچز با بیان اینکه از مقامات کشور مراکش برای تمایل به همکاری در زمینه بازگرداندن مهاجران سپاسگزار است، تصریح کرد از رباط خواسته است تا تلاش ‌های خود را در این زمینه بیشتر کند.

وزارت کشور اسپانیا هم از بازگرداندن ۲۵ هزار مهاجر از سئوتا به مراکش تا این لحظه خبر داده است.





رئیس دولت محلی منطقه خودمختار سئوتا اعلام کرد که در روزهای اخیر ۶۰ هزار مهاجر از مرز مراکش و سئوتا عبور کرده‌ اند.

بر اساس گزارش روزنامه فرانسوی لوفیگارو، «خوان ویواس» در یک کنفرانس مطبوعاتی توضیح داد: برآوردها نشان می ‌دهد که حدود ۶۰ هزار نفر در این مدت وارد شهر ما شده ‌اند. این رقم معادل ۷۰ درصد از جمعیت سئوتا است.

وی افزود: برای اینکه تصوری از این وضعیت داشته باشید، این رویداد مانند آن است که در عرض ۲۴ ساعت، ۳۴ میلیون نفر وارد خاک اسپانیا شوند. طبیعتاً این آمار نشان می ‌دهد که تحمل چنین فشاری غیرممکن است.





به دنبال ورود شمار زیادی مهاجر از مراکش به شهر سئوتا اسپانیا، فرانسه اعلام کرد کنترل مرزی خود با اسپانیا را تقویت می کند.

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه افزایش کنترل‌ های مرزی با اسپانیا را خواستار شد و اعلام کرد پاریس آماده است تا همه پشتیبانی‌ های لازم را به مادرید ارائه دهد.

لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، روز جمعه اعلام کرد پس از هجوم مهاجران در روزهای اخیر به منطقه سئوتا در اسپانیا که از مغرب وارد این کشور شده اند، کنترل ‌ها در مرز با اسپانیا تقویت می شود.

لوران نونز صبح روز جمعه به رادیو بین المللی فرانسه گفت در ماه های اخیر، تدابیر کنترل در مرز فرانسه و اسپانیا تقویت شده‌ است. وزیر کشور فرانسه همچنین با اشاره به تماس روز گذشته با همتای اسپانیایی خود، اظهار داشت روز جمعه نیز دو مقام با یکدیگر گفتگو خواهند کرد.

صدر اعظم آلمان نیز در پی هجوم دهها هزار مهاجر به منطقه سئوتا در اسپانیا از دولت مراکش خواست فورا مهاجران را بازگرداند.

ایتالیا هم اعلام کرد که کنترل مرزهای خود با اسپانیا را تشدید کرده و حاضر است تا تعلیق اسپانیا از عضویت در منطقه «شنگن» به علت تحولات اخیر را بررسی کند.

منطقه سئوتا از سال ۱۵۸۰ میلادی تحت حکومت اسپانیا بوده است و جمعیت مختلط آن متشکل از مسیحیان و مسلمانان و شهروندان اسپانیایی و مراکشی و کارگران روزمزد، در آرامش نسبی کنار هم زندگی می‌کنند.