به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربی قطر در خبری به نقل از یک منبع در چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعه در عراق مدعی شد که «علی الزیدی» نخست وزیر این کشور به علت آنچه «عدم همراهی با وی در خصوص بسیاری از مسائل» خوانده شده، تهدید به استعفا کرده است.

بر اساس گزارش العربی به نقل از این مقام چارچوب هماهنگی، «همراهی نکردن گروه های عراقی برای تحویل سلاح»، یکی از علل اختلاف با نخست وزیر این کشور است.

تا کنون هیچ یک از منابع رسمی وابسته به دولت یا گروه های مقاومت عراق واکنشی به این ادعای العربی نشان نداده اند.

این خبر در حالی است که نخست وزیر عراق اعلام کرده است که همه گروه‌های عراقی باید سلاح خود را تا ۳۰ سپتامبر تحویل دهند و سلاح باید در انحصار دولت باشد، ضرب الاجلی که به نظر نمی رسد در شرایط فعلی عراق و تلاش واشنگتن برای تحمیل خواسته‌های خود بر بغداد، شانسی برای اجرا داشته باشد.